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Gol Caracol  / Harry Kane dijo presente contra México; vea su gol con Inglaterra en el Mundial 2026

Harry Kane dijo presente contra México; vea su gol con Inglaterra en el Mundial 2026

Con su calidad y precisión, el delantero inglés, Harry Kane, venció al guardameta, Raúl Rangel, que adivinó el palo del cobro, pero no alcanzó a atajar el remate.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Harry Kane, delantero de Inglaterra, celebra su gol contra México en el Mundial 2026
Harry Kane, delantero de Inglaterra, celebra su gol contra México en el Mundial 2026
AFP

Harry Kane volvió a demostrar por qué es una pieza clave en Inglaterra. Aguantó la marca, filtró un pase para Anthony Gordon y este generó un penalti.

Erling Haaland, delantero de Noruega, marcó un doblete contra Brasil en el Mundial 2026
Gol Caracol

Brasil 1-2 Noruega, reviva el minuto a minuto del duelo en octavos de final por el Mundial 2026

Al cobro, se hizo cargo el delantero del Bayern Múnich, que no perdonó, venciendo al arquero, Raúl Rangel, quien adivinó el palo, pero no le alcanzó: 3-1.

Harry Kane con la Selección de Inglaterra
Harry Kane con la Selección de Inglaterra
AFP

Vea el gol de Harry Kane en México vs Inglaterra por el Mundial 2026

México vs Inglaterra
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