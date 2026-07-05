Harry Kane dijo presente contra México; vea su gol con Inglaterra en el Mundial 2026

Harry Kane volvió a demostrar por qué es una pieza clave en Inglaterra. Aguantó la marca, filtró un pase para Anthony Gordon y este generó un penalti.

Al cobro, se hizo cargo el delantero del Bayern Múnich, que no perdonó, venciendo al arquero, Raúl Rangel, quien adivinó el palo, pero no le alcanzó: 3-1.

Harry Kane con la Selección de Inglaterra AFP

Vea el gol de Harry Kane en México vs Inglaterra por el Mundial 2026

HARRY KANE MARCÓ EL TERCERO DESDE LOS DOCE PASOS



Inglaterra vence 3-1 a México a la hora de partido en el estadio Azteca.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WV1eQ8wfHy — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026