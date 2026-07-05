Harry Kane dijo presente contra México; vea su gol con Inglaterra en el Mundial 2026

Harry Kane volvió a demostrar por qué es una pieza clave en Inglaterra. Aguantó la marca, filtró un pase para Anthony Gordon y este generó un penalti.
Al cobro, se hizo cargo el delantero del Bayern Múnich, que no perdonó, venciendo al arquero, Raúl Rangel, quien adivinó el palo, pero no le alcanzó: 3-1.
Vea el gol de Harry Kane en México vs Inglaterra por el Mundial 2026
HARRY KANE MARCÓ EL TERCERO DESDE LOS DOCE PASOS— DSPORTS (@DSports) July 6, 2026
Inglaterra vence 3-1 a México a la hora de partido en el estadio Azteca.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WV1eQ8wfHy
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