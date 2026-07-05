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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tantos de Harry Kane y Julián Quiñones

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tantos de Harry Kane y Julián Quiñones

Karry Kane dijo presente en el juego frente a México, y siguió sumando en su cuenta personal para acortar distancia a Messi y compañía; mientras que Julián Quiñones, se despidió del Mundial con un gol más.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Harry Kane y Julián Quiñones
Harry Kane y Julián Quiñones
AFP

Harry Kane sigue fino en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y así lo hizo saber este domingo tras su tanto de pena máxima, donde Inglaterra derrotó 3-2 al 'tri' en los octavos de final del certamen. Por otro lado, el colombo-mexicano Julián Quiñones, también se reportó en el marcador en este partido para el descuento de la anfitriona.

El delantero del Bayern Munich con este tanto llegó a seis en la presente Copa del Mundo, siguiéndole la pista a Messi, Mbappé y Haaland que se encuentran en lo más alto con siete, mientras que el delantero de Al-Qadisiyah, cerró su participación en el Mundial con cuatro tantos, logrando igualar a 'Chicharito' Hernández como el máximo artillero mexicano en un Mundial.

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Así va la tabla:

7 goles: Haaland (Noruega), Messi (Argentina), Mbappé (Francia)
6 goles: Kane (Inglaterra)
4 goles: Quiñones (México), O. Dembélé (Francia), Oyarzabal (España), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)
2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Bellingham (Inglaterra), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Jiménez (México), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lukaku (Bélgica), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Pepe (Costa de Marfil), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza), Azzedine Ounahi (Marruecos), Rahimi (Marruecos).
1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Arias (Colombia), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática de Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Duarte (Cabo Verde), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Lamine Yamal (España), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Lautaro Martínez (Argentina), Lisandro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Ndoye (Suiza), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Porro (España), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto).

Harry Kane, delantero de Inglaterra, celebra su gol contra México en el Mundial 2026
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