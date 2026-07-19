Vea el remate de Oyarzabal y la gran atajada del 'Dibu' Martínez, en la final España vs Argentina

La gran final del Mundial 2026 arrancó con mucho cuidado. Ninguna selección quiere regalar nada y tras más de media hora de juego, llegó la primera ocasión clara de gol por parte de 'la roja'.

Todo ocurrió al minuto 38' del encuentro, tras una jugada rápida de España que terminó en los pies de Oyarzabal por mitad de campo, que poco antes de entrar al área sacó un gran remate con pierna izquierda, pero el balón lo respondió muy bien el 'Dibu' Martínez, ahogando el grito de gol a los dirigidos por Luis de la Fuente.

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