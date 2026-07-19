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Gol Caracol  / Lamine Yamal, como un caballero con Lionel Messi; el gesto quedó registrado en video

Lamine Yamal, como un caballero con Lionel Messi; el gesto quedó registrado en video

El joven futbolista español tuvo emotivo gesto con Messi, que las cámaras en el estadio no lo dejaron pasar y ahora es viral curioso video de los dos, tras la final del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Lionel Messi y Lamine Yamal, tras la final del Mundial 2026.
Lionel Messi y Lamine Yamal, tras la final del Mundial 2026.
Foto: AFP.

Este domingo 19 de julio, la Selección de España se enfrentó a Argentina por el duelo correspondiente a la gran final de la Copa del Mundo 2026, en Estados Unidos; donde el cuadro europeo conquistó su segundo trofeo en la historia, después de vencer a la 'albiceleste' por 1-0, con una anotación de Ferran Torres.

Una vez el juez central decretó punto final, los futbolistas de la 'roja' se dispusieron a festejar el título conseguido, ingresando al terreno de juego para abrazarse y más, en este emotivo momento que presenció todo el mundo del fútbol.

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Sin embargo, en la otra cara de la moneda, estaban los argentinos que demostraban su gran tristeza, decepción y hasta bronca por haber perdido este compromiso, que les hubiera asegurado su cuarta Copa del Mundo.

No obstante, mientras los futbolistas de la 'albiceleste' estaban en el suelo, esperando al inicio de la ceremonia de premiación; las cámaras se quedaron con Lionel Messi, quien estaba tirado en el campo y con la mirada perdida.

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Justo ahí, llegó Lamine Yamal para abrazar al '10' y felicitarlo por su gran actuación en este certamen mundialista. El argentino se levantó del suelo, compartió un par de palabras con el joven futbolista español y luego procedió nuevamente a tirarse al terreno de juego, mientras esperaba que todo se realizara.

Al final, cada uno estuvo con su equipo; uno en los festejos y el otro en el lamento por la derrota. No obstante, este video ya le da la vuelta al mundo, teniendo en cuenta que, previo al compromiso, ambos fueron relacionados con la viral foto de hace un par de años, en la que el rosariano cargó a Yamal cuando solo era un niño.

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