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Gol Caracol  / Vea la tarjeta roja a Jarell Quansah, tras una durísima entrada en el parido México vs. Inglaterra

Vea la tarjeta roja a Jarell Quansah, tras una durísima entrada en el parido México vs. Inglaterra

Malas noticias para Inglatera: Uno de sus jugadores terminó expulsado luego de que el juez revisara el VAR tras una durísima falta. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Inglaterra vs México en el Mundial
Inglaterra vs México en el Mundial
AFP

La segunda parte del encuentro entre México e Inglaterra ya tuvo un duro momento que dejó a los 'leones' con diez jugadores en la cancha, tras una falta terrible.

Todo ocurrió al minuto 52' del encuentro cuando el jugador Jarell Quansah fue al balón con todo y se arrastró, pero desafortunadamente terminó golpeando en la canilla del futbolista mexicano Jesús Gallardo, que se lamentó en el suelo. El juez tras ir a revisar el VAR, no dudó y le sacó la tarjeta roja.

Vea la jugada acá:

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