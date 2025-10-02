Vea todos los goles del 7-0 de Santa Fe sobre Always Ready, por Copa Libertadores femenina

Publicidad
Este jueves 2 de octubre, Independiente Santa Fe debutó en la Copa Libertadores Femenina frente a Always Ready de Bolivia en el estadio Florencio Sola, escenario en el que hace las veces de local Banfield, club en el que alguna vez brilló James Rodríguez.
Cabe recordar que las dirigidas por Omar Ramírez integran el Grupo A junto con Always Ready, Corinthians y Deportivo Trópico.
El conjunto capitalino se puso en ventaja desde el primer minuto gracias a Karla Viancha, quien definió de pierna derecha. El show de las ‘leonas’ continuó con los goles de Ysaura Viso (13’), María Carvajal (16’), Daniela Garavito (26’), Mariana Muñoz (49’). Nuevamente Karla Viancha, que repitió a los 56’ y Karen Hernández desde los 12 pasos, dejó el 7-0 definitivo.
¡GOL DE SANTA FE ANTE ALWAYS READY EN LA PRIMERA ACCIÓN DEL PARTIDO! Las 'Leonas' anotan por medio de Karla Viancha. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/UZbfy6pDKE— Win Sports (@WinSportsTV) October 2, 2025
¡SEGUNDO GOL DE SANTA FE ANTE ALWAYS READY! Gran jugada de las 'Leonas' que anotan el segundo por medio de Ysaura Viso. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/hnsLpQFL79— Win Sports (@WinSportsTV) October 2, 2025
¡LLEGÓ EL TERCER GOL DE SANTA FE! Gol de María Nela Carvajal de cabeza y las 'Leonas' ponen el 3-0. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/jkopXkFceX— Win Sports (@WinSportsTV) October 2, 2025
¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL DE DANIELA GARAVITO! Las 'Leonas' anotan el 4-0 con un tremendo remate de media distancia. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/6P8AiVVKmZ— Win Sports (@WinSportsTV) October 2, 2025
¡QUINTO GOL Y GOLEADA DE SANTA FE! Mariana Muñoz pone el 5-0 en el arranque del segundo tiempo ante Always Ready. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/SlGWtvArAg— Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2025
¡KARLA VIANCHA PONE EL 6-0 A FAVOR DE SANTA FE! #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/XN1nz2kHhm— Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2025
¡LLEGÓ EL 7-0 DE SANTA FE! Karen Hernández de penal anota el séptimo del partido. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/BitWVX4fYF— Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2025
