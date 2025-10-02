Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea todos los goles del 7-0 de Santa Fe sobre Always Ready, por Copa Libertadores femenina

Vea todos los goles del 7-0 de Santa Fe sobre Always Ready, por Copa Libertadores femenina

El conjunto 'cardenal' fue ampliamente superior a las bolivianas en el debut en la Copa Libertadores femenina que está disputando en Argentina.

Por: Javier García
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Karla Viancha, jugadores de Independiente Santa Fe
Karla Viancha, jugadores de Independiente Santa Fe
@LibertadoresFEM/X

Publicidad

Publicidad

Publicidad