Gol Caracol  / Conozca a 'Trionda', el balón oficial del Mundial 2026: cuenta con última tecnología

Conozca a 'Trionda', el balón oficial del Mundial 2026: cuenta con última tecnología

Gol Caracol fue el único medio colombiano que hizo presencia en el lanzamiento oficial de 'Trionda', el balón oficial del Mundial 2026. ¡Conozca todas sus características!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Trionda, el balón del Mundial 2026.
Trionda, el balón del Mundial 2026.
Foto oficial de la FIFA

