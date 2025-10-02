Conozca a 'Trionda', el balón oficial del Mundial 2026: cuenta con última tecnología

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, más conocida como la FIFA, presentó en la noche de este jueves el balón oficial para el Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Recordemos que a esta cita orbital estará presente la Selección Colombia.

Fue el presidente del máximo ente del fútbol mundial, Gianni Infantino, el que reveló en sociedad a 'Trionda', una esférica que cuenta con tecnología de punta, con un chip incorporado incluido.

Gol Caracol fue el único medio colombiano que hizo presencia en este lanzamiento y pudo conocer de primera mano algunos detalles de este balón que rodará por los distintos estadios y sedes de la Copa Mundo del próximo año.

"Es un balón diseñado en tres años y medio y que ha sido testeado en siete ciudades sedes, que le hace homenaje a los tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y es un balón que tiene una tecnología de punta, tiene un chip incorporado adentro que va a ayudar a estar conectado con el VAR y va ayudar a los árbitros en manos, gol o no y gol y también en fuera de juego automático", esas fueron las palabras de Marina Granziera, periodista de Gol Caracol que hizo presencia en dicho lanzamiento.

'Trionda' fue creado por la multinacional alemana Adidas, que desde 1970 ha sido la encargada de confeccionar los balones para los Mundiales desde esa fecha. Presentando diseños sobrios y unos más coloridos, según el lugar sede de la cita orbital.



Los nombres de los balones de los mundiales a lo largo de la historia