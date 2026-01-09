Barcelona vs. Real Madrid: ¿cuándo se jugará la final de la Supercopa de España?

Arabia Saudí tendrá este domingo, 11 de enero, su cuarta final entre FC Barcelona y Real Madrid. El gran anhelo del país se hizo realidad por primera vez en 2023 y, desde entonces, no ha dejado de ocurrir. Partidos que dejaron una lucha por el título sin tensión hasta el final, con dos victorias claras de los azulgrana, que defienden título, y otra de los madridistas.

Cabe destacar que el encuentro está estipulado iniciar a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Para esta sexta edición del torneo, con semifinales y final, que se disputa en Arabia Saudí, con tres fases finales en Riad y tres, incluyendo la actual, en Yeda, el clásico se ha dado en cinco de ellas.

El primer año, en 2020, no se dio ya que el Real Madrid se impuso al Valencia 1-3 en semifinales y el Atlético eliminó al Barça 2-3. En 2021 se disputó en España, en el estadio de la Cartuja de Sevilla, debido a la pandemia del coronavirus y, en su vuelta a la península arábiga, en 2022, el clásico se disputó en semifinales, con victoria madridista en la prórroga con gol de Fede Valverde.



El partido de más tensión en el marcador para ambos equipos, ya que en los siguientes tres años, en sendas finales, el resultado y el juego distó de ser igualado. El Barça de Xavi se impuso 1-3 en 2023, el Real Madrid de Ancelotti 4-1 en 2024 y el Barça de Flick goleó 5-2 en la pasada edición de 2025, en la que al descanso ya ganaba por un gol a cuatro.

Real Madrid y Barcelona, favorito para la Supercopa de España. Fotos: Real Madrid y Barcelona.

Y en 2026 vuelven a verse las caras ambos equipos, que son los favoritos por el público local, con amplia diferencia respecto al resto de participantes, y lo hacen en momentos bien diferentes.

El FC Barcelona se clasificó a la final tras golear 5-0 al Athletic Club, mientras que el Real Madrid venció por 1-2 a un Atlético de Madrid que dispuso de ocasiones para forzar los penaltis, pero que falló ante la portería de Thibaut Courtois.

Aún así, un clásico tiene entidad propia, más allá del momento de ambos equipos, y este domingo, desde las 20:00 horas CET (-1 GMT), Barcelona y Real Madrid se jugarán el primer título de la temporada en el cuarto clásico en una final en Arabia Saudí, el undécimo en la historia del torneo, con un balance global en los precedentes de siete triunfos y para el Real Madrid y tres para el Barça.



- Historial de finales de Supercopa entre Barcelona y Real Madrid

1988: Real Madrid - Barcelona (2-0 y 1-2)

1990: Real Madrid - Barcelona (1-0 y 4-1)

1993: Real Madrid - Barcelona (3-1 y 1-1)

1997: Real Madrid - Barcelona (1-2 y 4-1)

2011: Barcelona - Real Madrid (2-2 y 3-2)

2012: Real Madrid - Barcelona (3-2 y 2-1)

2017: Real Madrid - Barcelona (1-3 y 2-0)

. Sistema fase final:

2023: Barcelona - Real Madrid (3-1)

2024: Real Madrid - Barcelona (4-1)

2025: Barcelona - Real Madrid (5-2).

