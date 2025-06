Vinícius hizo magia: "Es una de las jugadas más bonitas que he hecho en mi carrera"

Vinícius Jr., MVP del triunfo por 0-3 del Real Madrid ante el Salzburgo, aseguró este jueves que la asistencia que dio para el gol de Fede Valverde, que recordó al legendario taconazo de Guti para Karim Benzema, fue una de las más bonitas de su trayectoria.

"Después de que he dado la asistencia, todos me están diciendo eso (la similitud con el de Guti). Todavía no he visto el vídeo, pero sí me ha recordado mucho a Guti, que ha sido una leyenda de este club", afirmó en una rueda de prensa.

"Estoy muy contento con este pase: creo que ha sido uno de los más bonitos que he dado en mi carrera. Y sobre todo para Fede, que siempre me anima mucho", añadió.

El Madrid goleó por 0-3 al Salzburgo, certificó su primer puesto del grupo H y se enfrentará en octavos de final a la Juventus.

Ah bueno, pero el pase de Vinicius 🇧🇷 a lo Guti 🇪🇸



pic.twitter.com/RoIrV2QQki — Jerry Díaz 🇨🇺 (@Jerryto94) June 27, 2025

Vinícius Jr. fue el MVP del partido marcando un golazo y dando una asistencia de tacón para Fede Valverde. El otro tanto lo marcó el canterano Gonzalo García.

"Siento que estas dos semanas (con Xabi Alonso) han sido muy buenas, donde estamos cogiendo confianza e intentando entender lo más rápido posible lo que el míster quiere", apuntó el brasileño.

Vinícius Júnior, delantero de Real Madrid, en el partido contra RB Salzburgo, por el Mundial de Clubes 2025 AFP

'Vini' también habló sobre el esquema de 5-3-2 usado esta noche y dijo que jugar por dentro es algo que hacía ya con Carlo Ancelotti y que tiene que adaptarse, aunque le "cuesta un poco más" por su tradicional posición de extremo.

"Tengo que jugar un poco más hacia adentro. Siempre me ha gustado hacia adentro porque estoy más cerca del gol, puedo dar más asistencias y marcar más goles. El equipo está jugando más compacto y eso nos está ayudando a atacar y a presionar mejor y tener más el balón", explicó.