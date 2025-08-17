Publicidad

Gol Caracol  / Neymar salió llorando, tras irse goleado 0-6, por el nuevo equipo de Carlos Andrés Gómez

Neymar salió llorando, tras irse goleado 0-6, por el nuevo equipo de Carlos Andrés Gómez

El astro brasileño salió entre lágrimas del estadio, este domingo, luego de caer por seis goles de diferencia frente al Vasco da Gama en el Brasileirao.

Neymar salió llorando tras goleada contra Vasco da Gama.
Foto: Getty Images.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 17, 2025 07:37 p. m.
Editado por: Gol Caracol