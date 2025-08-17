Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios ya juega con uno menos frente a Tolima, por Liga; ¿era roja para Alex Castro?

Millonarios ya juega con uno menos frente a Tolima, por Liga; ¿era roja para Alex Castro?

El cuadro 'embajador' sufre baja sensible antes de los primeros diez minutos, en duelo con los 'pijaos', en el estadio Manuel Murillo Toro. ¿Fue justa la expulsión?