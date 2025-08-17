Millonarios ya juega con uno menos frente a Tolima, por Liga; ¿era roja para Alex Castro?

Este domingo 17 de agosto, Millonarios visitó al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025, en el fútbol colombiano.

Sin embargo, desde muy temprano el conjunto ‘embajador’ estuvo envuelto en polémica arbitral, tras la expulsión de Wilmar Roldán a Alex Castro.

Y es que, luego de la falta sobre Yhormar Hurtado, el juez central mostró el cartón amarillo. Sin embargo, desde el VAR hicieron el llamado a Roldán para que fuera a revisar la acción en la pantalla y tomara su decisión.

⚽🔴😱 ¡Roja en Millonarios! ¡Se va expulsado Alex Stik Castro después de una dura entrada!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/YHykonWZBe — Win Sports (@WinSportsTV) August 17, 2025

Para infortunio de Millonarios, el colegiado solo tardó cinco segundos para cambiar su decisión y mostrarle la roja al extremo azul, quien ni refutó la decisión.

La determinación final se tomó por un pisotón de Castro sobre el tobillo de Hurtado, que, con las nuevas reglamentaciones, hoy en día es considerada esta falta como roja directa.