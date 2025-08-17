A Jhon Durán no le tienen fe en Turquía; duro pronóstico de una leyenda del Fenerbahçe

El fútbol europeo se ha convertido en el escenario donde los jugadores colombianos buscan consolidarse y dar un salto definitivo en sus carreras. Uno de ellos es Jhon Jáder Durán, delantero de 21 años que poco a poco comienza a hacerse un nombre en el Fenerbahçe de Turquía, equipo dirigido por el experimentado entrenador portugués José Mourinho.

Durán llegó al club otomano con la misión de reforzar el ataque y aportar su potencia física, velocidad y olfato goleador. Su adaptación ha sido progresiva, pero los primeros partidos oficiales de la temporada han dejado señales positivas sobre lo que puede aportar en el conjunto de Estambul.

En la tercera ronda de la Champions League, el atacante colombiano fue protagonista en la goleada 5-2 del Fenerbahçe sobre el Feyenoord de Países Bajos en el encuentro de vuelta. Durán marcó el segundo tanto de su equipo, confirmando su capacidad para aparecer en los momentos importantes y mostrando la contundencia que lo llevó a ser fichado.

Posteriormente, tuvo participación en la Superliga Turca durante el empate sin goles frente al Goztepe como visitante, en un partido donde, si bien no logró marcar diferencias en el ataque, volvió a ser tenido en cuenta como una de las piezas clave del esquema de Mourinho.



Durán sentenciado por exjugador del Fenerbahçe

Jhon Durán celebra el gol que marcó con Fenerbahçe en la Champions League. AFP

Publicidad

El partido contra Goztepe, sin embargo, no estuvo exento de polémica. El colombiano fue amonestado tras cometer una falta sobre Allan Godói, acción que generó críticas desde algunos sectores.

Uno de los más duros fue Volkan Demirel, exportero del Fenerbahçe y figura histórica del club, quien no dudó en cuestionar al delantero. Para Demirel, la infracción merecía una sanción mayor y el atacante debió haber sido expulsado. Además, lanzó un pronóstico sobre el futuro inmediato del jugador bajo la dirección de Mourinho.

DURAN KIRMIZI KART GÖRMELİ MİYDİ?



Volkan Demirel: "Kırmızı kart ağır olurdu."



Tugay Kerimoğlu: "Sarı da olsa, kırmızı da olsa bir şey diyemem."



Tümer Metin: "Kırmızı karta daha yakınım."



Ersin Düzen: "Yasin Kol bunu VAR'da izleseydi kırmızı kart verebilrdi." pic.twitter.com/JUwMiTwvNa — NOW Spor (@nowsportr) August 16, 2025

Publicidad

“Con el estilo de José Mourinho, Jhon Durán pronto estará en el banquillo”, afirmó el exguardameta, sentenciando así que el colombiano podría perder protagonismo si no mejora su comportamiento en el campo de juego.

Las palabras de Demirel han generado debate en la prensa turca y entre los aficionados del Fenerbahçe, quienes dividen opiniones sobre el desempeño del atacante. Mientras algunos destacan su entrega y capacidad goleadora, otros señalan que debe corregir ciertos aspectos de su carácter para mantenerse en el once inicial.

Volkan Demirel: "Jose Mourinho'nun bu tarzıyla Jhon Duran da yakında yedek oturur." — sahakenarı (@sahakenarinda) August 16, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahçe?

El próximo reto para el equipo turco y para Jhon Durán será el miércoles 20 de agosto, cuando Fenerbahçe dispute la ida de los playoffs de la Champions League frente al Benfica de Richard Ríos. El partido está programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por 'ESPN' y 'Disney+'.