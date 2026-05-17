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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica se 'salió de casillas'; lo expulsaron por jalarle el cabello a rival

Johan Mojica se 'salió de casillas'; lo expulsaron por jalarle el cabello a rival

El colombiano dejó a Mallorca con un futbolista menos, luego de tener un fuerte cruce con un futbolista de Levante, hasta el punto de jalarle el cabello. Aquí el VIDEO.

Por: EFE
Actualizado: 17 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Johan Mojica fue expulsado en duelo contra Levante, por la Liga de España.

El Levante logró este domingo una victoria vital gracias a los goles de Carlos Espí y Kervin Arriaga para salir del descenso, aferrarse a la lucha por la permanencia y, a su vez, hundir a un rival directo como el Mallorca.

No obstante, más allá de eso, una de las situaciones que más ha generado polémica fue la curiosa expulsión del colombiano Johan Mojica, quien vio el cartón rojo después de haberle jalado el cabello a uno de sus rivales.

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Pero eso no fue todo, pues el 'cafetero' también recibió un golpe por parte del mismo Roger Brugué, que desde el piso le mandó un manotazo al lateral de Mallorca, quien al instante se tiró al campo.

Tras la revisión del VAR, se determinó que ambos jugadores se fueron expulsados, cerrando de esa manera su temporada, pues, a falta de un partido para culminar la Liga, hay nulas posibilidades de que jueguen dicho encuentro por la sanción que deberán cumplir.

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Entre otras cosas, la derrota complicó al equipo de Johan Mojica, que está en posiciones rojas. En este duelo, a todo o nada, salió vencedor el Levante, que se aupa a la décimo quinta posición y deja al Mallorca penúltimo.

El equipo mallorquín tuvo la más clara con un remate de Samu Costa que despejó Ryan, pero esa gran oportunidad llegó en el minuto 32 tras un grave error del defensa David López en la salida de balón que no desperdició Espí, faro de la salvación que casi ha amarrado su equipo. El levantinista robó el balón en el borde del área y lo cruzó para poner el 1-0 aprovechando que Leo Román estaba fuera de posición.

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Ya sobre el final, Levante, aupado por su afición, rozó el gol en dos ocasiones con Espí. Cada vez se acercaba más y más a la meta de su rival y, en una de esas llegadas, Brugué y Mojica fueron expulsados con roja directa tras un enganchón entre ambos en el 85.

Dos minutos después, Arriaga marcó el 2-0 tras un córner para hacer enloquecer al estadio levantinista. Ya en el 96, Dela falló un penalti intrascendente para el devenir del partido.

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