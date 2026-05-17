¿Ousmane Dembélé se perderá el Mundial 2026?; en Francia ya hay 'alarmas encendidas'

El delantero del PSG Ousmane Dembélé abandonó el campo en el minuto 27 del partido contra el Paris FC, este domingo durante la última jornada de la Ligue 1, a dos semanas de la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal.

Visiblemente tocado, el Balón de Oro fue sustituido por Gonçalo Ramos (27') y se dirigió directamente al vestuario del estadio Jean-Bouin.

Pidió el cambio durante una pausa en el juego aunque hasta entonces no se había apreciado ningún signo de lesión.

Se trataría de una "contractura", según una fuente cercana al vestuario, y el delantero francés habría sido sustituido por precaución. Se someterá a pruebas el lunes para conocer con precisión el alcance de su lesión.



El jugador, a menudo lastrado por pequeños problemas físicos en los muslos, no cojeaba cuando caminaba para abandonar el terreno de juego.



Francia, uno de los favoritos a ganar el Mundial

La selección de Francia llegará al Mundial 2026 con una de las nóminas más poderosas del torneo. El equipo dirigido por Didier Deschamps contará con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, líder ofensivo y estrella del Real Madrid; además de Michael Olise y Marcus Thuram, quienes aportan velocidad y desequilibrio en ataque. En defensa sobresalen William Saliba y Jules Koundé, mientras que en el mediocampo la experiencia de N'Golo Kanté y el talento de Aurélien Tchouaméni serán claves.

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Cabe destacar, que la Selección de Francia quedó ubicada en el Grupo I del Mundial 2026 y enfrentará a Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos.