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Gol Caracol  / Vinícius y un descargo: "Los defensas tienen derecho de pegarme y al final la tarjeta es para mí"

Vinícius y un descargo: "Los defensas tienen derecho de pegarme y al final la tarjeta es para mí"

El atacante brasileño Vinícius, siempre centro de críticas de la prensa y de algunos hinchas, decidió hablar de algunas decisiones arbitrales que lo vienen afectando en el Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Vinícius Real Madrid
Vinícius con el Real Madrid
AFP

El jugador del Real Madrid Vinícius declaró que "los defensas tienen derecho" de pegarle y "al final la tarjeta" es para él, tras la victoria in extremis (3-4) de su equipo ante la Roma en la segunda jornada de la Liga de Campeones y después de conocer su sanción de cuatro partidos en LaLiga.

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"La afición tiene que pitarme, porque yo estoy para marcar goles, pero los árbitros no lo entiendo. La tarjeta amarilla siempre es para 'Vini'. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente el fútbol, como Lamine y Julián Alvarez. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí", añadió en la zona mixta.

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Valoró la sanción de cuatro partidos por el agarrón de pelo a Saliba ante el Villarreal: "No me acuerdo de un jugador que haya tenido cuatro partidos de sanción. He intentado quitar al jugador delante de mí y al final me engancho de su pelo. La regla es nueva, siempre vienen de LaLiga o de los árbitros a Valdebebas, nos explican las cosas y nunca nos han dicho eso".

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"Por eso me ha sorprendido tanto, pero no he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro. Contra 'Vini' todo es muy fácil porque la gente del otro equipo y la prensa van a decir que está bien. Estoy aquí para seguir evolucionando, porque sé dónde puedo llegar", terminó.

También resumió la victoria de su equipo ante la Roma: "Esto es el Real Madrid. Necesitábamos de un partido como este, que cambia la temporada, la dinámica. Nos va a ayudar, nos va a impulsar un poco. Han entrado los jugadores más jóvenes y han dado la cara, han hecho un gran partido. Endrick ha marcado gol, nos ha ayudado y por eso ha ganado el 'MVP', y Carlos [Espí] siempre que entra cambia la dinámica".

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Vinícius fue sustituido en el minuto 59, con 3-1 en el marcador, e hizo algunos gestos de descontento. "Siempre quieres jugar todos los minutos, pero sé de mi momento, sé como estoy jugando. Estoy aquí para ayudar y a veces hay que salir para que jueguen otros jugadores y cambiar la dinámica", expresó.

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"Sé que no estoy en mi mejor versión, he tenido momentos peores, muchos han dudado de mí. Siempre he dado la cara y la buena racha va a volver, no tengo ninguna duda, y estoy aquí para ayudar al equipo", aseguró.

Además, definió como "muy buena" su relación con Mourinho: "Tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras. Me he enfadado un poco con él por salir del partido, pero es normal y él tenía la razón, el equipo ha cambiado y ha mejorado".

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