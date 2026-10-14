Vinícius y un descargo: "Los defensas tienen derecho de pegarme y al final la tarjeta es para mí"

El jugador del Real Madrid Vinícius declaró que "los defensas tienen derecho" de pegarle y "al final la tarjeta" es para él, tras la victoria in extremis (3-4) de su equipo ante la Roma en la segunda jornada de la Liga de Campeones y después de conocer su sanción de cuatro partidos en LaLiga.

"La afición tiene que pitarme, porque yo estoy para marcar goles, pero los árbitros no lo entiendo. La tarjeta amarilla siempre es para 'Vini'. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente el fútbol, como Lamine y Julián Alvarez. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí", añadió en la zona mixta.

Publicidad

Valoró la sanción de cuatro partidos por el agarrón de pelo a Saliba ante el Villarreal: "No me acuerdo de un jugador que haya tenido cuatro partidos de sanción. He intentado quitar al jugador delante de mí y al final me engancho de su pelo. La regla es nueva, siempre vienen de LaLiga o de los árbitros a Valdebebas, nos explican las cosas y nunca nos han dicho eso".

Publicidad

"Por eso me ha sorprendido tanto, pero no he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro. Contra 'Vini' todo es muy fácil porque la gente del otro equipo y la prensa van a decir que está bien. Estoy aquí para seguir evolucionando, porque sé dónde puedo llegar", terminó.



También resumió la victoria de su equipo ante la Roma: "Esto es el Real Madrid. Necesitábamos de un partido como este, que cambia la temporada, la dinámica. Nos va a ayudar, nos va a impulsar un poco. Han entrado los jugadores más jóvenes y han dado la cara, han hecho un gran partido. Endrick ha marcado gol, nos ha ayudado y por eso ha ganado el 'MVP', y Carlos [Espí] siempre que entra cambia la dinámica".

Vinícius fue sustituido en el minuto 59, con 3-1 en el marcador, e hizo algunos gestos de descontento. "Siempre quieres jugar todos los minutos, pero sé de mi momento, sé como estoy jugando. Estoy aquí para ayudar y a veces hay que salir para que jueguen otros jugadores y cambiar la dinámica", expresó.

Vinícius Júnior salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España. Foto: Getty Imágenes

Publicidad

"Sé que no estoy en mi mejor versión, he tenido momentos peores, muchos han dudado de mí. Siempre he dado la cara y la buena racha va a volver, no tengo ninguna duda, y estoy aquí para ayudar al equipo", aseguró.

Además, definió como "muy buena" su relación con Mourinho: "Tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras. Me he enfadado un poco con él por salir del partido, pero es normal y él tenía la razón, el equipo ha cambiado y ha mejorado".