Kylian Mbappé hace historia: le quitó récord que tenía Lionel Messi, en la Champions League

El francés Kylian Mbappé (27 años y 298 días) se convirtió, al ser alineado en el encuentro del Real Madrid ante la Roma, en el jugador más joven de la historia en llegar a 100 partidos disputados en la Liga de Campeones de fútbol, superando el récord del argentino Leo Messi (28 años y 84 días).

Casualmente, el argentino también había llegado a esa cifra ante la Roma, en septiembre de 2015, en una visita del Barcelona al Olímpico que terminó con empate a 1, con tantos de Luis Suárez y Florenzi.

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Ahora, Mbappé desempata en la tabla clasificatoria con jugadores históricos de la máxima competición europea que se quedaron en 99 encuentros, como el exmadridista español José María Gutiérrez 'Guti', el alemán Bastian Schweinsteiger y el croata Ivan Rakitic.

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El delantero francés debutó en la Liga de Campeones el 27 de septiembre de 2016, hace más de diez años. El Mónaco recibía al Bayer Leverkusen y Mbappé, con apenas 17 años, saltó al césped en el minuto 77 en sustitución de Bakayoko. El partido terminó con empate a 1 y Kylian no vio portería, pero sí lo hizo el día de su primera titularidad.



Después, ha sumado otros 99 encuentros entre Mónaco, PSG y Real Madrid, en los que ha conseguido 71 goles. Si anota este miércoles ante la Roma, desempatará con Raúl González en la tabla de máximos goleadores y se colocará en solitario en el quinto lugar histórico, solo por detrás de Cristiano, Messi, Lewandowski y Benzema.

Kylian Mbappé en el partido ante la Roma por Champions AFP

Con Mbappé, son ya 64 los jugadores que han superado el centenar de partidos disputados en la Liga de Campeones.

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El récord lo posee el portugués Cristiano Ronaldo, con 187 encuentros, y completan el podio el español Iker Casillas (181) y el alemán Thomas Müller (165).