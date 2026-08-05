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Gol Caracol  / 🔴 Vuelta a Burgos 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Nairo Quintana
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🔴 Vuelta a Burgos 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Nairo Quintana

Este miércoles, la segunda jornada de la Vuelta a Burgos 2026 tiene un recorrido de 178 kilómetros entre las localidades de Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 5 de ago, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Instagram del Movistar Team
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  • 06:41 a. m. - A 130 KM DE LA META
    Más ventaja

    La fuga ya tiene una renta de 1:50.

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  • 06:33 a. m. - A 145 KM DE LA META
    Ya es fuga

    Los siguientes corredores tienen una ventaja de 1:42 sobre el pelotón;

    IBÁÑEZ Javier (Caja Rural - Seguros RGA)
    ÁLVAREZ Rodrigo (Burgos Burpellet BH)
    BOULAHOITE Rayan (TotalEnergies)
    URIARTE Diego (Equipo Kern Pharma)
    AGUIRRE Yago (Euskaltel - Euskadi)

  • 06:33 a. m. - A 169 KM DE LA META
    Hay ataque

    Los siguientes corredores le toman una pequeña distancia al lote:

    IBÁÑEZ Javier (Caja Rural - Seguros RGA)
    ÁLVAREZ Rodrigo (Burgos Burpellet BH)
    BOULAHOITE Rayan (TotalEnergies)
    URIARTE Diego (Equipo Kern Pharma)
    AGUIRRE Yago (Euskaltel - Euskadi)

  • 06:31 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 2

    Los corredores tomaron la salida den Arcos de la llana.

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    🔴 Clasificación general, tras la etapa 1
    Nairo Quintana, ciclista colombiano.
    Ciclismo

    Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 1; así le fue a Nairo Quintana

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Marino Lejarreta tiene cuatro títulos.

  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    Los 'escarabajos' que han ganado esta carrera son: Mauricio Soler (2007), Nairo Quintana (2013 y 2014) e Iván Ramiro Sosa (2018 y 2019).

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
    ALTIMETRÍA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026.
    ALTIMETRÍA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Isaac del Toro.
    2024: Sepp Kuss.
    2023: Primoz Roglic.
    2022: Pavel Sivakov.
    2021: TMikel Landa.

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 48 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1981

  • 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Arcos de la llana y termina en Pineda de la Sierra, ubicados en territorio español..

  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 178 kilómetros.

  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:30 p.m. (Hora de España).

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026
    ¡Bienvenidos!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 de la Vuelta a Burgos 2026, minuto a minuto.

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