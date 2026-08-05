🔴 Vuelta a Burgos 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Nairo Quintana

La fuga ya tiene una renta de 1:50.
- 06:41 a. m. - A 130 KM DE LA METAMás ventaja
- 06:33 a. m. - A 145 KM DE LA METAYa es fuga
Los siguientes corredores tienen una ventaja de 1:42 sobre el pelotón;
IBÁÑEZ Javier (Caja Rural - Seguros RGA)
ÁLVAREZ Rodrigo (Burgos Burpellet BH)
BOULAHOITE Rayan (TotalEnergies)
URIARTE Diego (Equipo Kern Pharma)
AGUIRRE Yago (Euskaltel - Euskadi)
- 06:33 a. m. - A 169 KM DE LA METAHay ataque
Los siguientes corredores le toman una pequeña distancia al lote:
IBÁÑEZ Javier (Caja Rural - Seguros RGA)
ÁLVAREZ Rodrigo (Burgos Burpellet BH)
BOULAHOITE Rayan (TotalEnergies)
URIARTE Diego (Equipo Kern Pharma)
AGUIRRE Yago (Euskaltel - Euskadi)
- 06:31 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 2
Los corredores tomaron la salida den Arcos de la llana.
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026🔴 Clasificación general, tras la etapa 1
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Marino Lejarreta tiene cuatro títulos.
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Los 'escarabajos' que han ganado esta carrera son: Mauricio Soler (2007), Nairo Quintana (2013 y 2014) e Iván Ramiro Sosa (2018 y 2019).
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Isaac del Toro.
2024: Sepp Kuss.
2023: Primoz Roglic.
2022: Pavel Sivakov.
2021: TMikel Landa.
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 48 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1981
- 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Arcos de la llana y termina en Pineda de la Sierra, ubicados en territorio español..
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 178 kilómetros.
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 5:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:30 p.m. (Hora de España).
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA VUELTA A BURGOS 2026¡Bienvenidos!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 de la Vuelta a Burgos 2026, minuto a minuto.
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