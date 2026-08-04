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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 1; así le fue a Nairo Quintana

Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 1; así le fue a Nairo Quintana

Este martes, la primera jornada de la Vuelta a Burgos 2026 dejó como ganador al británico Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike). Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor colombiano.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Getty Images.

El británico Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) es el primer líder de la Vuelta a Burgos 2026, en España, tras imponerse este martes en la exigente subida final al Castillo de Burgos, donde su equipo ejecutó a la perfección la estrategia para firmar un doblete con su compatriota Ben Tulett, mientras que el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) completó el podio de la jornada.

La ronda burgalesa arrancó en Gumiel de Izan con una escapada temprana formada en el kilómetro 1 por Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Javier Ibáñez (Caja Rural-Seguros RGA), Valentin Ferron (Cofidis) y Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), que llegó a disfrutar de una ventaja máxima de 3 minutos y 22 segundos sobre el pelotón.

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Los cuatro fugados mantuvieron el pulso durante buena parte del recorrido y coronaron en ese orden el Alto del Aguilón, de 3ª categoría, con Aznar pasando primero por la cima por delante de Ferron, Ibáñez y Burnett.

Sin embargo, el control de los equipos de los favoritos fue reduciendo progresivamente la diferencia. A cuatro kilómetros de la línea de meta la ventaja de la escapada era ya de apenas 27 segundos.

Los continuos ataques en cabeza terminaron por deshacer el grupo, con Burnett siendo el primero en ceder antes de que el pelotón neutralizara definitivamente a los supervivientes a un kilómetro y medio de la llegada.

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La resolución de la etapa llegó en el empedrado previo al ascenso al Castillo. Allí probó fortuna Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma), que lanzó un valiente ataque buscando sorprender a los favoritos.

El catalán abrió un pequeño hueco, pero el esfuerzo resultó excesivo en las duras rampas finales y fue absorbido cuando el Visma-Lease a Bike tomó el mando de la carrera.

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La formación neerlandesa endureció el ritmo en los últimos metros y lanzó el ataque definitivo.

Brennan respondió con autoridad para alzar los brazos por delante de su compañero Ben Tulett, certificando un brillante doblete para el equipo y Pithie fue el más fuerte del resto y cruzó la meta en tercera posición.

A sus 21 años, Matthew Brennan continúa confirmándose como una de las grandes promesas del ciclismo británico con varias victorias en pruebas del calendario internacional. Suma ahora un nuevo éxito de prestigio y se convierte en el primer líder de la Vuelta a Burgos 2026.

En cuanto a los colombianos, Diego Pescador fue el mejor a 12 segundos mientras que Nairo Quitana cedió 22 segundos al cruzar la meta en la casilla 62°. El que no la pasó muy bien fue Brandon River, quien tuvo un retraso de 2:48.

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Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 1

RankingRiderTeamTime
1Matthew BrennanTeam Visma | Lease a Bike3:35:44
2Ben TulettTeam Visma | Lease a Bike+0:04
3Laurence PithieRed Bull - BORA - hansgrohe+0:06
4Jordan LabrosseDecathlon CMA CGM Team+0:10
5Bjørn KoerdtTeam Picnic PostNL+0:10
6Dylan TeunsCofidis+0:10
7Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team+0:10
8Milan VaderPinarello Q36.5 Pro Cycling Team+0:10
9Bastien TronchonGroupama - FDJ United+0:10
10Luca Van BovenLotto Intermarché+0:10
RankingRiderTeamTime
54Diego PescadorMovistar Team+0:22
58Daniel Felipe MartínezRed Bull - BORA - hansgrohe+0:22
62Nairo QuintanaMovistar Team+0:22
72Iván Ramiro SosaEquipo Kern Pharma+0:38
145Brandon Smith RiveraNetcompany INEOS+2:58
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