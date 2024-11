El drama que vive exciclista por cuenta de las inundaciones en España: "Se salvó poco"

El almacén de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana en Massanassa quedó destrozado por la dana y la organización de la carrera, con el director general Ángel Casero a la cabeza, lleva “nueve días sacando barro del almacén” con aproximadamente el 95 % del material perdido y “con el recorrido en el aire”, según él mismo contó a EFE.

“Nos ha entrado un metro sesenta de agua y ha quedado destrozado todo lo que había en las estanterías y en las cajas. Lo único que se han salvado son las flechas de señalización que es lo que más alto teníamos guardado. Estamos limpiando y tirando todo y, una vez terminemos, revisaremos el ‘excel’ y cuantificaremos las pérdidas”, explicó Casero.

El ex ciclista, ganador de la Vuelta a España en 2001, es el director general de la VCV, 'Volta a la Comunitat Valenciana', desde el año 2016 y que celebra en 2025 su septuagésimo sexta edición. La prueba, prevista entre el miércoles 5 y el domingo 9 de febrero, pasa por un momento muy complicado y de incertidumbre en cuanto a la organización y celebración.

“Teníamos planificado hacer la presentación en diciembre y no la vamos a poder hacer. También hay poblaciones que iban a ser salidas y están afectadas. Habrá que esperar todo este mes de noviembre para ver en qué situación quedan las poblaciones, cómo quedan las subvenciones de cara al próximo año y a ver qué pasa”, adelantó.

El director de la prueba contó que antes de la riada estaban planificando el recorrido y comprobando que todas las carreteras estuvieran bien para empezar a solicitar los permisos a las poblaciones y concretar reuniones con la policía local para ver los puntos de llegada, salida y colocación de vehículos con todos los camiones, carpas y zona vip.

“Pero ahora lo único que hacemos es sacar barro y tirar cosas. El problema es que no se acaba nunca: por mucho que limpies, todas las calles están embarradas y vuelves a meter el barro dentro. Todas las estanterías que ha destrozado no las podemos reponer porque no tenemos accesibilidad ni para salir ni para entrar”, reflexionó el valenciano.

Carpas, hinchables, ‘merchandising’, camisas, polos, camisetas de manga corta, chalecos de voluntarios, medicinas, botiquines y cajas de herramientas son las pérdidas provocadas por la dana. Todo ha quedado destrozado, lleno de barro y casi irrecuperable.

Por ahora, desde la organización no se plantean nada más que esperar a que las poblaciones vuelvan, entre comillas, a esa normalidad, y ver en qué situaciones quedan las poblaciones y las carreteras.

“Está claro que ahora la única función que tenemos es dejarlo todo más o menos limpio, organizado y en condiciones. Después veremos qué material es el que nos queda, haremos la valoración económica, consultaremos el tema de los seguros y veremos si nos va a dar tiempo de producir lo que haya que hacer nuevo”, manifestó.

Pero, por otro lado, el gestor deportivo destacó el ánimo de su equipo humano para seguir adelante y también de los voluntarios. “Ha sido impresionante porque ha sido multicultural. Hemos tenido gente de Israel, Holanda, Jerusalén, Grecia… Ha habido mucha gente que pasaba, te veía y decía ‘oye, ¿podemos ayudar?’ y se ponían a ayudar sin más”, recordó.

“Además de los valencianos, la gente de fuera ha volcado muchísimo también, el problema es que hay muchísimos bajos, muchísimos sótanos en los que ha habido que limpiar y tampoco se podía entrar porque había muchísimos coches amontonados en las calles que ha complicado todo”, agregó.

Pese a ser unos más de los miles de afectados por esta catástrofe natural, desde la VCV han conseguido recuperar algunos maillots para donarlos a una ONG. “Hemos podido salvar poco, pero al menos unos maillots que hemos lavado se han podido donar para sacar algo de dinero para ayudar a la gente que lo necesita”, finalizó.