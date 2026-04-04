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Gol Caracol  / Mundialista con Brasil, se retira del fútbol por problemas de salud; ¡última hora!

Mundialista con Brasil, se retira del fútbol por problemas de salud; ¡última hora!

El futbolista confirmó la noticia en las últimas horas, revelando los motivos por los cuales ha decidido colgar los guayos, a sus 34 años de edad.

Por: AFP
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Óscar, quien jugó el Mundial 2014 con Brasil, se retira del fútbol.
Óscar, quien jugó el Mundial 2014 con Brasil, se retira del fútbol.
Foto: Getty Images.

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