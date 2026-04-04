Mundialista con Brasil, se retira del fútbol por problemas de salud; ¡última hora!

El centrocampista brasileño Oscar dos Santos Emboaba Júnior, internacional con la Canarinha entre 2011 y 2015, anunció su retirada del fútbol a los 34 años por motivos de salud y rescindió su contrato con São Paulo, que estaba vigente hasta diciembre de 2027, según informó este sábado el club tricolor.

El jugador se encontraba alejado de las canchas desde noviembre de 2025, cuando fue hospitalizado por una alteración cardíaca durante unos exámenes médicos de rutina, que derivó en una cirugía.

Oscar agradeció el apoyo recibido por la afición y destacó la carrera que hizo junto al conjunto paulista.

"Quería hacer más por el São Paulo, jugar más, pero lamentablemente sucedió esto. Ahora me retiro y seguiré como hincha del club", declaró el exjugador de Chelsea y Shanghai Port en su mensaje de despedida divulgado por el club paulista.



Publicidad

El creativo, que disputó el Mundial de 2014 , estaba en la fase final de recuperación de una lesión muscular cuando fue sorprendido por "un episodio de síncope vasovagal" durante un examen de esfuerzo realizado como parte de la preparación para la pretemporada de 2026, explicó el club en un comunicado.

El episodio provoca una pérdida temporal del conocimiento debido a una bajada de la presión arterial y a una disminución de la frecuencia cardíaca, que fue lo que le ocurrió a Oscar, que sufrió un desmayó cuando hacía ejercicios en una bicicleta estática.

Publicidad

El campeón del Mundial sub-20 en 2011 y dos veces campeón de la liga inglesa con Chelsea venía monitoreando irregularidades cardíacas desde agosto de 2025, cuando fue sometido a estudios tras sufrir una fractura en tres vértebras, lesión que lo apartó de las canchas durante tres meses.

Después de el incidente cardiaco, fuentes cercanas al jugador señalaron que Oscar ya se había planteado la jubilación del fútbol si existía el mínimo riesgo para su salud.

Oscar regresó al São Paulo el año pasado tras doce temporadas en el exterior.

Oscar en la Selección Brasil en el Mundial 2014 AFP

El centrocampista fue una de las promesas más destacadas de la selección brasileña en la década pasada y jugó 48 partidos con la Canarinha, en los que anotó 12 goles.