Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona, en camino de una nueva liga en España; victoria 1-2 sobre Atlético de Madrid

Barcelona, en camino de una nueva liga en España; victoria 1-2 sobre Atlético de Madrid

El 'azulgrana' aprovechó la derrota del Real Madrid y ahora le sacó una ventaja de siete puntos, a falta de 24 por jugarse en la Liga de España. Barcelona sonrió en el Metropolitano.

Por: EFE
Actualizado: 4 de abr, 2026
Comparta en:
Barcelona le ganó al Atlético de Madrid en juego de la Liga de España.
Barcelona le ganó al Atlético de Madrid en juego de la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad