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Gol Caracol  / "En el estadio de Alianza Lima la gente comenzó a asfixiarse, no contaron que iba a ir tanta gente"

"En el estadio de Alianza Lima la gente comenzó a asfixiarse, no contaron que iba a ir tanta gente"

En Gol Caracol consultamos en Perú para conocer de primera mano lo que realmente sucedió en el Alejandro Villanueva, estadio de Alianza Lima, en la previa del clásico contra Universitario.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Tragedia en el estadio de Alianza Lima previo al clásico contra Universitario.
Tragedia en el estadio de Alianza Lima previo al clásico contra Universitario.
AFP

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