"En el estadio de Alianza Lima la gente comenzó a asfixiarse, no contaron que iba a ir tanta gente"

Un trágico incidente sucedió en la noche del Viernes Santo, 3 de abril, en el estadio Alejandro Villanueva, escenario donde hinchas de Alianza Lima se reunieron en un popular banderazo para alentar a los jugadores en la práctica, previo al clásico del fútbol peruano contra Universitario de Deportes, de este sábado.

Lo que parecía ser un evento festivo terminó en tragedia, ya que un hincha falleció y varios más terminaron heridos. En un principio, el accidente se atribuyó al colapso de una pared del estadio, pero con el paso de las horas las autoridades correspondientes negaron las primeras hipótesis.

Para conocer lo que realmente sucedió en el estadio de Alianza Lima, en Gol Caracol, consultamos con el periodista peruano Michael Cordero, de 'L1Max', quien expresó de entrada que en los 'blanquizaules' no contaban que iba a asistir tanto público.

Hinchas Alianza Lima tras drama en el estadio - Foto: AFP

"Lo que pasó con exactitud en el estadio Alejandro Villanueva fue que la gente de Alianza no contaba con tanta presencia de hinchas. Hoy (sábado) es el clásico del fútbol peruano, normalmente siempre hacen en los clásicos, valga la redundancia, banderazos; es cuando al equipo le toca jugar de visita, se acercan muchos hinchas para darle su aliento, para cantar algunas canciones con los jugadores. Esta la vez lo hicieron en el Alejandro Villanueva, normalmente lo hacen fuera de los hoteles, esta vez lo hicieron en el estadio porque Alianza estaba terminando el entrenamiento de noche y de ahí pasaban la lista de concentrados y se iban unos al hotel y resto a sus casas", expresó el comunicador.



Y a continuación, Cordero contó que "la dirigencia (de Alianza Lima) decidió invitar a los hinchas para que vayan y formen parte de este banderazo, pero creo, porque no hubo seguridad, en la tribuna sur donde normalmente va el hincha de Alianza a la barra popular, cuando quiere estar con el 'Comando sur', que es la barra oficial de Alianza; creo que no contó que iba a ir tanta gente. Se le sale de las manos; no hubo seguridad, no hubo Policía, no hubo nadie de Defensa Civil en esa parte del estadio y por eso pasó lo que ya todos conocemos".

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Sobre si la causa de la tragedia en el Alejandro Villanueva fue el desplome de una pared al interior, Michael Cordero explicó que nada de eso sucedió.

"No se cayó ninguna estructura, pero sí pasó que hubo mucho que se comenzó a asfixiarse por todo el tema de la gente que iba entrando y no podía salir. Entre, que unos querían irse y otros quedarse, ese fue el tema que terminó pasando una desgracia, una tragedia, porque termina falleciendo una persona y hay más de 35 heridos", continuó.

Hinchas Alianza Lima en tragedia en el estadio - Fotos: Redes sociales

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¿Ha habido alguna queja en el estadio sobre fallos estructurales?

"A lo largo de los años en el estadio nunca habido alguna queja sobre fallas estructurales dentro del estadio, se habló mucho antes de conocer lo que en realidad había pasado, que se había caído un muro dentro de la tribuna, que había caído para algunos hinchas y que eso había generado la aglomeración de gente para poder intentar salir, pero todo fue desmentido por la seguridad de los bomberos, por la misma Defensa Civil y por la Municipalidad de la Victoria, que es el distrito donde queda el estadio Alejandro Villanueva. Lo que terminó pasando fue que hubo mucha gente dentro de la tribuna donde muchos querían irse, muchos querían quedarse y terminaron siendo ayudados hasta por los jugadores con botellas. La verdad lo que termina pasando es una tragedia".

¿Qué va a pasar con el estadio Alejandro Villanueva, habrá alguna sanción?

"El parte de las autoridades es que el estadio está clausurado porque la Municipalidad de la Victoria sacó un comunicado diciendo que no contaba con ningún permiso para realizar dicho evento. Le dicen evento al banderazo que realizó el club con los hinchas y jugadores, porque la verdad sorprendió que no haya ningún efectivo policial, que no hay gente de Defensa Civil y es lo que arroja la investigación de los bomberos, que fueron los primeros en llegar antes de la Policía, éstos le dan el pase a la Policía cuando ya ocurre la muerte de una persona en la tribuna dentro del Alejandro Villanueva".