Juan Fernando Quintero le da problemas al nuevo DT de River Plate; en Argentina revelan detalles

Este domingo 5 de abril, River Plate nuevamente saldrá a la acción en la Liga de Argentina, enfrentando a Belgrano en el estadio Monumental, por el duelo correspondiente a la jornada trece.

Y evidentemente, uno de las incógnitas y temas de debates que se hablan en territorio argentino, es el de la presencia de Juan Fernando Quintero; quien, al parecer, no es del gusto de su nuevo entrenador, Eduardo Coudet.

Además, con su suplencia en el último partido de Liga frente a Estudiantes de Río Cuarto; la prensa local ha enfatizado sobre el papel del antioqueño en este nuevo River Plate, liderado por el estratega argentino.

Justo por eso, en ‘TyC Sports’ no aseguran la titularidad de ‘Juanfer’ en el duelo de este domingo, contra Belgrano. La presencia del ‘cafetero’ es todavía una incógnita.



Juan Fernando Quintero entrenando con River Plate - Foto: River Plate Oficial

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Según el portal argentino, no existe claridad sobre el once inicial que pondrá Coudet; no obstante, es posible que el ‘millonario’ salga al campo, este 5 de abril, de la siguiente manera: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre o Maximiliano Salas; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas o Juanfer Quintero o Kendry Páez.



Juan Fernando Quintero, ¿un problema para River Plate?

Desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo ‘millonario’, parece que hay expectativa respecto a la relación del entrenador con el ‘cafetero’, pues, por conceptos futbolísticos, el antioqueño no entraría en el plan del argentino.

Esto, así como lo informó el periodista Leo Uranga, en el medio ‘Picado TV’, dejando claro que la situación no sería del todo buena entre el jugador y el entrenador. “Juan Fernando Quintero es un problema para River Plate, porque es un jarrón chino, porque Eduardo Coudet no sabe qué hacer con él”, sentenció el argentino en el podcast.

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Y es que, según informó el mismo periodista, hay expectativa referente a lo que pueda pasar respecto al antioqueño, con quien no saben qué hacer: “Lo pongo o no lo pongo; lo pongo en el banco de suplente, lo pongo en el once, lo saco, lo llamo para concentrar; no sabe qué hacer con Quintero porque no le gusta el estilo de ‘Juanfer’ a Coudet, y está claro que no le gusta”.

Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate. AFP

“Es lo mismo que nosotros dijimos; el día que asume Coudet y dice que le gustan los equipos dinámicos, intensos, con jugadores que corren. Díganme dónde está Quintero en la descripción que hace Coudet de su equipo. Si te das cuenta, en el partido contra Estudiantes de Río Cuarto, River estaba jugando mal, jugó mal, no agarraba la pelota y a Quintero solo le dieron un poco más de quince minutos”, sentenció Leo Uranga, detallando la situación que viviría el paisa con el nuevo entrenador de River Plate.