Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero le da problemas al nuevo DT de River Plate; en Argentina revelan detalles

Juan Fernando Quintero le da problemas al nuevo DT de River Plate; en Argentina revelan detalles

El antioqueño, quien recientemente se incorporó al grupo, tras haber sido parte de la doble jornada FIFA con la Selección Colombia; ahora es tema noticioso en River Plate.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de abr, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate por la Liga de Argentina
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate por la Liga de Argentina
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad