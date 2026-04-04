Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con el 'Cucho' Hernández en cancha, Real Betis cedió puntos en casa contra Espanyol, por Liga

Con el 'Cucho' Hernández en cancha, Real Betis cedió puntos en casa contra Espanyol, por Liga

El delantero colombiano, quien disputó todo el encuentro con el cuadro 'verdiblanco'; poco pudo hacer para evitar la igualdad en condición de local, por la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 4 de abr, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
'Cucho' Hernández
'Cucho' Hernández con el Betis de España - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad