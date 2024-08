Carlos Alcaraz, autocrítico, en París 2024: "No he dado lo mejor en momentos difíciles"

Carlos Alcaraz dejó de lado la amargura que demostró en la pista tras la derrota sufrida ante Novak Djokovic en la final de tenis de París 2024 , reconoció que el serbio fue mejor en momentos clave y que tal vez sintió más presión por el hecho de jugar para España.

"Probablemente haya sentido, no más presión, pero sí diferente porque estaba jugando por España por el oro. Yo me he metido igual algo más de presión por jugar para España y me enfrentaba con un jugador que quería igual esa medalla. Enfrente había un jugador que lo ha hecho mejor en los momentos clave. No he dado lo mejor en momentos difíciles, no he incrementado el nivel en esos momentos y él sí. Ha sido una presión diferente y puede que haya estado algo ahí la diferencia", señaló el tenista murciano con la medalla colgada al cuello.

El ganador de cuatro Grand Slam explicó el motivo de sus lágrimas al final del encuentro.

"Es un momento difícil porque quería más, quería el oro y perder nunca es agradable. Me voy con la cabeza alta; he dejado todo lo que tenía dentro; cuando pierdes así sales de la pista orgulloso de lo que has hecho; tienes delante a Djokovic que tenía igual de ganas y ha jugado a un gran nivel, mejor por momentos. Las lágrimas del final es porque no he logrado el objetivo ni el deseo de los españoles y no he podido hacer a los españoles orgullosos de una medalla de oro. Me voy con otra medalla, que no es fácil, y estoy orgulloso de conseguirlo", añadió.

Publicidad

Carlos Alcaraz desveló que Djokovic, en la red, le dijo que alguna vez ganaría la medalla de oro. "Al final Djokovic disfruta del momento con su gente y no he podido intercambiar muchas palabras, además de lo de la red, y me dijo que ganaré el oro algún día. Mi momento llegará. Él se merece vivir esto con su familia. Sus lágrimas significan que tenía muchas ganas de que llegara ese momento", dijo el tenista español, que no quiso catalogar al balcánico como el mejor de la historia aunque sí como el más completo, según los números.

Me voy con una medalla de plata increíble ❤️ y con la cabeza alta después de una tremenda batalla hoy! Enhorabuena @DjokerNole por ese oro que tanto has buscado 🤝🏻



📸 Getty pic.twitter.com/yNgwBilVBO — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 4, 2024

"¿Mejor de la historia? No hay ningún torneo que no haya ganado. En cuestión de números no puedo decir otra cosa. Todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Al final en cuanto a números y estadísticas es el mejor de la historia, pero hay otros factores que entran en la lucha y no puedo decir para mi quién es el mejor de la historia. En cuanto a números, sí", resumió Carlos Alcaraz.

Publicidad

La victoria en la pista Phillipe Chatrier desnivela los cara a cara entre Djokovic y Alcaraz. El serbio tiene ahora cuatro victorias y el español tres. Una derrota que la compara Alcaraz con la que sufrió en el Masters 1.000 de Cincinnati.

*Otras declaraciones

"Me recuerda a la derrota de Cincinnatti porque también tuve mis oportunidades. Estuve cerca y se luchó y fue una gran batalla. Los partidos que juego con él son grandes batallas, damos espectáculo a la gente y es lo que este tipo de partidos te hacen mejorar. Djokovic y este tipo de partidos me hacen exigirme y mejorar y seguir creciendo. Que los pequeños detalles caigan de mi lado. Trabajo para ser mejor, para ser mejor que él y ganarle. Me alegra que tengamos estas batallas", añadió Alcaraz.

Con la plata en el cuello, Carlos Alcaraz destacó lo vivido en la semana, de fuertes emociones, con Rafael Nadal al lado. Algo que nunca había vivido.

"Ha sido una semana diferente a lo que estamos acostumbrados. Hemos vivido en la Villa olímpica... la alegría por el triunfo de otros españoles en otros deportes. El tenis es solitario pero hemos podido tener la oportunidad de jugar el dobles, con Rafa, aprender de él. Lo que soñaba, jugar unas olmpiadas, jugar con mi ídolo, aprender de él muy cerca. En mis primeros juegos lograr una plata es maravilloso que voy a recordar toda mi vida. Voy a disfrutar del momento", resumió Carlos Alcaraz.