Mariana Pajón: "Quiero seguir inspirando en el BMX colombiano, viene mucho talento"

Los Juegos Olímpicos París 2024 están a la vuelta de la esquina y Colombia tiene el objetivo de hacer su mejor preparación. Por eso, una de sus cartas fuertes es Mariana Pajón, la 'reina del BMX' acudirá por cuarta ocasión a estas justas y Noticias Caracol dejó ver que siente la misma emoción de su primera participación.

Desde su primer acercamiento con la adrenalina, cuando se quedó en el asiento de atrás en una competencia automovilística de su papá, junto con las constantes idas a los entrenamientos o torneos de bicicrós de su hermano mayor Miguel, Mariana sintió una especial fascinación con el deporte.

En Medellín, nació la historia de una princesa que se convirtió en la reina del BMX, que ante las adversidades y las caídas nunca dejó su pasión de lado. A lo largo de su carrera deportiva, de más de 28 años, sufrió más de 20 fracturas, múltiples derrotas y la asfixiante presión por obtener un resultado.

"Cuándo yo empecé a soñar con unos Juegos Olímpicos, que fue en la gimnasia, yo veía a Nadia Comaneci y me veía ahí, pero no cuatro veces", recordó experimenta deportista de nuestro país.

Mariana Pajón celebra su victoria en BMX, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Getty Images

Y es que si bien ya han pasado 12 años, la antioqueña se siente como un pez en el agua a la hora de tomar la partida en su disciplina. "No es la misma Mariana del 2012, pero lo hago con la misma pasión y con la misma forma de tomar el manubrio. Yo me monto mi bicicleta y no ha cambiado nada", dijo emocionada Pajón.

"Llego a este Olímpicos por muchas razones, se dio la oportunidad de ir a París porque además de mi segundo hogar". Cabe recordar, que, el esposo de Mariana es Vincent Pelluard, bicicrosista francés.

La colombiana también dejo ver después de que se retire, el país seguirá destacando en esta disciplina. "El BMX no es igual a Mariana, el BMX tiene mucho talento, obviamente hay inspiración y ejemplo. Eso es una responsabilidad que asumo, pero vienen talentos muy buenos", manifestó.

Por último, Pajón expresó la felicidad que siente cuando entrena y compite. "A mi me encanta mi 'bici', seguiré sintiendo pasión y lo haré hasta que realmente no me guste. Amo mucho esto, quiero seguir inspirando y se vienen muchas competencias", concluyó.

Además de Pajón, Colombia tendrá otros cuatro representantes en el BMX, e París 2024: Mateo Carmona Carlos Ramírez, Diego Arboleda y Gabriela Bolle.