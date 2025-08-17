Juan Fernando Quintero enciende 'alarmas' por su rodilla; hay alerta roja en River Plate

Este domingo 17 de agosto, River Plate se midió contra Godoy Cruz, por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga de Argentina, con Juan Fernando Quintero en cancha desde el pitido inicial.

No obstante, pese a su gran actuación en cancha, donde además tuvo una asistencia, el paisa no pudo continuar en el campo para el complemento por una dolencia que lo sacó del encuentro y ya genera alarmas en el cuadro ‘millonario’.

Y justamente por esta razón, que implicó su salida de cara al complemento del partido, Marcelo Gallardo habló de manera contundente, dando detalles del estado del colombiano: “’Juanfer’ salió con una molestia en la rodilla, que creemos que no va a ser nada preocupante”.

Cabe destacar que la próxima salida del cuadro 'millonario' es el jueves 21 de agosto, enfrentando a Libertad por el duelo de vuelta en los octavos de final de la Copa Libertadores. La ida quedó 1-1.

River Plate sumó de a tres, de la mano de Quintero

Por su lado, River Plate, con una formación alternativa, derrotó 4-2 en el estadio Monumental a Godoy Cruz en un cotejo electrizante, que incluyó cuatro tantos en media hora, y quedó como líder del Grupo B.

Sebastián Driussi (3 y 48) y Giuliano Galoppo (19 y 45+5) señalaron los tantos del Millonario, que reservó a casi todos los titulares para el choque de octavos de final de la Copa Libertadores del jueves contra el paraguayo Libertad, con el que igualó 0-0 en la ida en Asunción.

En River debutó el juvenil Bautista Dadín, de 19 años, que dio la asistencia para el primer gol de Driussi y que antes de su estreno ya tenía una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Agustín Auzmendi (8 y 29, de penal) descontó para los mendocinos, que se fueron con las manos vacías y siguen sin triunfos en el campeonato.

“Hoy no era un partido fácil, porque había muchos chicos que no venían jugando. Creo que lo hicieron bastante bien, más allá de algunos errores. El equipo mostró algunas ideas buenas de juego. En cuanto se van sintiendo mejor, van a tener minutos en cancha, claramente. Yo no dejo afuera a futbolistas que aportan cosas positivas al equipo y lo sostienen", dijo Gallardo en la conferencia de prensa.

"Nacho entró bien en Paraguay, Juanfer también, y hoy se metieron en cancha. Quintero jugó 45 minutos, Nacho jugó un poco más, 70 creo. Galoppo entró bien, la otra vez no le tocó jugar, hoy entró bien. Te aporta goles, es una variante también pensando en el jueves importante", agregó el ‘Muñeco’ sobre los cambios y el revulsivo que le ha dado el equipo entre tantos partidos y competencias.