Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025, tras derrota de Millonarios

Este domingo 17 de agosto, Millonarios visitó al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025, en el fútbol colombiano.

Y justamente, ante un escenario vestido de ‘vinotinto y oro’, el conjunto ‘pijao’ venció 3-1 a los capitalinos, que nada que levantan cabeza en el rentado local.

Y es que, como el único partido de la jornada dominical en el balompié de nuestro país, ibaguereños y bogotanos se enfrentaron en tierras tolimenses por uno de los encuentros más atractivos de la fecha siete.

No obstante, desde los tres minutos hubo malas noticias para Millonarios, que, tras una revisión en el VAR, vio cómo Wilmar Roldán le expulsó a Alex Castro en el solo ‘amanecer’ del compromiso.

Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Millonarios, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Sin embargo, buscando el gol en campo contrario, los ‘embajadores’ encontraron la apertura del marcador con una anotación de Jorge Arias, quien aprovechó el blooper del guardameta Cristopher Fiermarin.

Pero la alegría no duró mucho, pues Brayan Rovira se fue de doblete, anotando a los 33 y 45+4 minutos de juego, enviando a Tolima como ganador al camerino, de cara al entretiempo.

Ya con el marcador a su favor, los ‘pijaos’ jugaron con toda la tranquilidad del mundo en el complemento; tanto, que anotaron otros dos goles, pero por fuera de lugar y falta fueron anulados.

De todas maneras, a los ochenta de juego Gonzalo Lencina le puso la ‘cereza’ del pastel a Tolima, sellando el 3-1 final del encuentro.

Resultados de la séptima jornada, en la Liga BetPlay:

Deportivo Cali 3-1 Unión Magdalena

Deportivo Pereira 2-1 América de Cali

Alianza FC 0-0 Once Caldas

La Equidad 2-1 Llaneros

Águilas Doradas 2-0 Boyacá Chicó

Atlético Nacional 2-2 Fortaleza

Así se jugará el resto de la jornada:

Lunes 18 de agosto

Junior de Barranquilla vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:00 p.m.

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Martes 19 de agosto

Independiente Santa Fe vs. Envigado

Hora: 7:30 p.m.



Así quedó la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025.