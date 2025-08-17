Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025, tras derrota de Millonarios

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo 17 de agosto, Millonarios visitó al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025, en el fútbol colombiano.
Y justamente, ante un escenario vestido de ‘vinotinto y oro’, el conjunto ‘pijao’ venció 3-1 a los capitalinos, que nada que levantan cabeza en el rentado local.
Y es que, como el único partido de la jornada dominical en el balompié de nuestro país, ibaguereños y bogotanos se enfrentaron en tierras tolimenses por uno de los encuentros más atractivos de la fecha siete.
No obstante, desde los tres minutos hubo malas noticias para Millonarios, que, tras una revisión en el VAR, vio cómo Wilmar Roldán le expulsó a Alex Castro en el solo ‘amanecer’ del compromiso.
Publicidad
Sin embargo, buscando el gol en campo contrario, los ‘embajadores’ encontraron la apertura del marcador con una anotación de Jorge Arias, quien aprovechó el blooper del guardameta Cristopher Fiermarin.
Pero la alegría no duró mucho, pues Brayan Rovira se fue de doblete, anotando a los 33 y 45+4 minutos de juego, enviando a Tolima como ganador al camerino, de cara al entretiempo.
Publicidad
Ya con el marcador a su favor, los ‘pijaos’ jugaron con toda la tranquilidad del mundo en el complemento; tanto, que anotaron otros dos goles, pero por fuera de lugar y falta fueron anulados.
De todas maneras, a los ochenta de juego Gonzalo Lencina le puso la ‘cereza’ del pastel a Tolima, sellando el 3-1 final del encuentro.
Resultados de la séptima jornada, en la Liga BetPlay:
Deportivo Cali 3-1 Unión Magdalena
Deportivo Pereira 2-1 América de Cali
Alianza FC 0-0 Once Caldas
La Equidad 2-1 Llaneros
Águilas Doradas 2-0 Boyacá Chicó
Atlético Nacional 2-2 Fortaleza
Publicidad
Así se jugará el resto de la jornada:
Lunes 18 de agosto
Publicidad
Junior de Barranquilla vs. Atlético Bucaramanga
Hora: 5:00 p.m.
Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
Hora: 7:30 p.m.
Martes 19 de agosto
Independiente Santa Fe vs. Envigado
Hora: 7:30 p.m.
Publicidad