Actualizado: agosto 17, 2025 08:11 p. m.
Gol Caracol Fútbol Colombiano Millonarios, en un hueco en la Liga Betplay II 2025; caída 3-1 con Tolima en Ibagué
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo 7 de agosto, Millonarios cayó por 3-1 contra Deportes Tolima, en el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2025.
Las anotaciones del cuadro 'pijao' fueron de Gonzalo Lencina y doblete de Brayan Rovira; por su parte, Jorge Arias marcó con el cuadro 'embajador'.
Con este resultado, el cuadro azul se mantiene en lo más bajo de la tabla de posiciones, con solo una unidad, de quince poisible, en los cinco partidos disputados hasta ahora.
Noticia en desarrollo...