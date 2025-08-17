Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rafael Santos Borré anotó gol con Inter, pero no evitó la derrota 3-1 frente a Flamengo

Rafael Santos Borré anotó gol con Inter, pero no evitó la derrota 3-1 frente a Flamengo

El delantero colombiano se reportó en la red para su equipo, que volvió a perder frente a Flamengo, rival al que enfrentará nuevamente en los octavos de final de la Copa Libertadores.