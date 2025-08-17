Rafael Santos Borré anotó gol con Inter, pero no evitó la derrota 3-1 frente a Flamengo

Este domingo 17 de agosto, Internacional de Porto Alegre se enfrentó a Flamengo en el estadio José Pinheiro, donde el ‘mengao’ se impuso 3-1 al equipo en el que militan Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, aunque este último estuvo ausente por lesión.

Pedro anotó a los 7 y 14 minutos para los dirigidos por Filipe Luís, mientras que el ecuatoriano González Plata amplió la ventaja a los 62. El tanto del honor lo marcó Rafael Santos Borré, quien disputó los 90 minutos en la derrota de su equipo.

En el tiempo de descuento, el jugador de la Selección Colombia recibió un pase de Alexandro Bernabéi y definió de zurda, llegando así a cuatro goles en la presente campaña con el Inter.



Vea el gol de Rafael Santos Borré con Internacional frente al Flamengo

🔴 Internacional {1} x 3 Flamengo ⚪



⚽️ Rafael Borré

🎯 Alexandro Bernabei



🏆🇧🇷 Brasileirão – Série A

➥ Rodada 20 pic.twitter.com/mDtOkoBmwP — Central do BR 🇧🇷 (@centraldobr25) August 17, 2025