MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
Hay David González para rato: "Habrá risas, pero sé que puedo ser campeón con Millonarios"

Hay David González para rato: "Habrá risas, pero sé que puedo ser campeón con Millonarios"

El estratega 'embajador' habló en rueda de prensa, refiriéndose a la derrota contra Tolima por 3-1, además de dejar claro que sigue firme en el objetivo de ser campeón.