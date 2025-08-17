Hay David González para rato: "Habrá risas, pero sé que puedo ser campeón con Millonarios"

Este domingo 17 de agosto, Millonarios cayó por 3-1 frente a Deportes Tolima, en el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga II-2025. Y para analizar la actualidad del equipo, David González atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, enfatizando en que van a “sacar la situación adelante”.

No obstante, también dejó claro que no es fácil hacer un diagnóstico de la derrota en Ibagué: “El fútbol mostrado hoy no puede entrar del análisis, porque es un juego donde más de 85 minutos tenemos que jugar con un hombre menos, donde nos cambia totalmente el plan y es imposible ejecutarlo de la manera en que queríamos”.

Sumado a eso, David se refirió a la posibilidad de renunciar al equipo: “No se me ha pasado por la cabeza, ni se me pasará dar un paso al costado en Millonarios. La conexión y la relación que tenemos en este grupo no permite que ninguno de sus integrantes abandone. La situación la vamos a sacar adelante entre todos, yo aquí en la rueda de prensa no voy a decir que vamos a cambiar la estructura o el estilo de juego; ese afán lo traerá cada partido, pero definitivamente con el compromiso de todos y cuando el fútbol nos dé un poquito más de lo que estamos mereciendo, todo va a cambiar”.

“De ahí para atrás hemos tenido momentos muy buenos el partido con Cali el primer tiempo, muchos pasajes en los otros partidos en los que lamentablemente se nos fueros. Si tengo que ser sincero, yo creo que en ves de preocuparme por ser último, tengo es que estar pensando en cómo vamos a sacar esto adelante y estoy convencido de que lo vamos a hacer”.

¿Cómo asimilar la derrota contra Tolima?

“Este es un golpe duro, eso no se puede negar, pero estamos convencidos que con el material humano que tenemos vamos a darle vuelta a esto. Ahora con el partido que se viene, que es uno de los aplazados, tenemos la oportunidad de recortar puntos con los demás y empezar a remar el resto del campeonato, muchas veces el que termina entrando de octavo termina siendo campeón aquí en Colombia”.

¿Por qué se vio tan superado por Tolima?

“Hay muchos factores; inicialmente el psicológico después de la expulsión. Muchas veces cuando uno se queda con un jugador menos en la cancha, uno ve el espacio más grande, ve rivales por todos lados, a eso le podemos sumar que era un costado donde teníamos jugadores que recién se estaban sumando al once inicial, que no habían competido en algún tiempo y todo eso puede pasar; hay que mejorar porque no podemos decir que todo estuvo bien”.

¿Siente que el equipo le entiende el mensaje?

“Si ustedes ven el primer tiempo que Millonarios tuvo frente a Cali, es imposible pensar que el equipo no está entendiendo la idea de juego, con ocho o diez oportunidades de gol. Yo sé que es difícil, pero ahora con la derrota frente a Tolima hay que tener la capacidad de separarlo y entender el contexto de lo que pasó”.

Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Millonarios, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

¿Se arrepiente de prometer que sería campeón con Millonarios?

“Hasta el momento en que quedemos eliminados, si llega a suceder, tendré que decir que me equivoqué, pero en este momento no, en este momento estoy convencido aún que puedo ser campeón con Millonarios; puede generar risas, pero no importa, yo estoy convencido que con el material humano que tenemos vamos a darle vuelta y vamos a ir por ese objetivo”.