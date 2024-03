Camila Osorio sigue dentro del Top-100 del ranking WTA: Iga Swiatek está en la cima

La polaca Iga Swiatek y la bielorrusa Aryna Sabalenka aseguraron su permanencia en lo más alto de la tabla de la clasificación mundial de tenis femenino, tras la disputa del Masters Indian Wells, el primer Master 1000 en el tour masculino, y de los WTA 1000 en el circuito femenino.

Swiatek (10.715) volvió a coronarse en el Masters Indian Wells, lo que le permitió asentarse en el primer puesto del ranking WTA, a 2520 puntos de Sabalenka (8.195), que cayó en octavos de final frente a Emma Navarro (2.178) y por lo tanto no pudo arrebatar el liderato de la polaca.

La griega Maria Sakkari (3.825), que alcanzó la final, irrumpió en el 'top 10' y se instaló en la novena plaza; mientras que la china Yue Yuan (1.436) dio la sorpresa y ascendió 12 puestos (trigésimo séptima).

Beatriz Haddad Maia subió una posición (decimotercera). La argentina Nadia Podoroska ocupa el puesto 78, la colombiana Camila Osorio el 89 y la mexicana Renata Zarazúa el 101.

Camila Osorio durante partido de tenis. Getty Images

Ranking WTA 18 de marzo

1. I. SWIATEK - 10715

2. A. SABALENKA - 8195

3. C. GAUFF - 7150

4. E. RYBAKINA - 5848

5. J. PEGULA - 5035

6. O. JABEUR - 4118

7. Q. ZHENG - 4050

8. M. VONDROUŠOVÁ - 4015

9. M. SAKKARI - 3825

10. J. OSTAPENKO - 3493

11. D. KASATKINA - 3118

12. K. MUCHOVÁ - 3060

13. B. HADDAD MAIA - 2870

14. J. PAOLINI - 2810

15. L. SAMSONOVA - 2605

16. E. ALEXANDROVA - 2475

17. E. SVITOLINA - 2397

18. M. KEYS - 2342

19. V. KUDERMETOVA - 2305

20. E. NAVARRO - 2178

52. S. SORRIBES - 1218

74. C. BUCSA - 965

80. P. BADOSA - 906

89. C. OSORIO - 802

93. R. MASAROVA - 782