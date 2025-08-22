Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi es noticia en Inter Miami: radical decisión de Javier Mascherano

Este viernes, Javier Mascherano, DT de Inter Miami, reveló información importante sobre el argentino Lionel Messi de cara al partido contra DC United por la MLS.

Lionel Messi, futbolista argentino de Inter Miami, fue figura contra LA Galaxy
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 22, 2025 05:22 p. m.