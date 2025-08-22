Bayern Múnich y un festejo a la colombiana gracias a Luis Díaz; video desató miles de comentarios

En Bayern Múnich están contentos con Luis Díaz, quien en dos partidos oficiales con el club ha marcado dos golazos y ha dejado un par de asistencias. En su debut en la Bundesliga, el guajiro tuvo un rendimiento excepcional, al punto que fue el estelar en las redes sociales del club 'bávaro', tras el 6-0 sobre el Leipzig en el Allianz Arena.

En las plataformas digitales de la escuadra muniqués no dudaron en registrar cada uno de los momentos de Díaz Marulanda en el partido de este viernes, sino que apenas culminó el juego y las publicaciones no pararon, algunas curiosas, que hasta los hinchas colombianos creyeron que se trataba de un cuenta 'fake'. En uno de los posteos hasta apareció 'celebrando' el padre de 'Lucho', 'Mane' Díaz.

Hinchas protestaron en 6-0 del Bayern sobre Leipzig. Foto: FC Bayern.

"Goleamos en nuestro primer partido. Debut de Luis Díaz, hat-trick de Kane. Primer gol de Luis Díaz en la Bundesliga; así estamos", se leyó en un 'post' de la cuenta en español del Bayern Múnich en 'X'. La misma fue acompañada de un video viral del papá de Luis Fernando en plena parranda vallenata.

Así estamos: pic.twitter.com/xadLKYdWnU — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 22, 2025

"Levante la mano la persona que irá a celebrar hoy (viernes) por el gol y las dos asistencias de Luis Díaz", escribieron en otro comentario. El mismo 'estalló' con 'me gusta' y reposteos.

Levante la mano la persona que irá a celebrar hoy por el gol y las dos asistencias de Luis Díaz 🙋‍♂️ pic.twitter.com/u8OeI3QmkH — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 22, 2025

En otras publicaciones citaron: "Te quiero mucho Luis Díaz" y "gol en su primera final: Supercopa de Alemania. Gol en su primer partido en la Bundesliga. Luis Díaz llegó para quedarse".

¡Luis Díaz llegó para quedarse! 🇨🇴 pic.twitter.com/eBgcK7OugY — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 22, 2025

¿Qué dijo Vincent Kompany tras la goleada de Bayern Múnich sobre Leipzig?

En rueda de prensa posterior al partido, el director técnico del elenco 'bávaro' se mostró satisfecho por lo mostrado por sus dirigidos.

"La energía y la diversión estuvieron presentes, espero que los aficionados lo hayan disfrutado. Para eso jugamos al fútbol, ha sido una noche muy bonita en el Allianz Arena. Hemos abordado tres temas más, pero eso se queda en el vestuario. Había muchos asuntos antes del partido, hemos respondido en el campo. Nos hemos mantenido muy tranquilos, centrados en el partido y con la energía adecuada. Esa es la base. Los chicos han trabajado como si aún no hubieran ganado nada. Si seguimos así, ganaremos muchos partidos, pero de momento solo hemos ganado uno. Ahora tenemos que seguir haciéndolo el miércoles en Copa", dijo.

Luis Díaz debutó de gran manera con Bayern en la Bundesliga, al marcar un golazo. X de @FCBayern