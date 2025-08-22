Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuándo será el sorteo de la Copa del Mundo 2026?; ya se definió sede y fecha

¿Cuándo será el sorteo de la Copa del Mundo 2026?; ya se definió sede y fecha

A semanas de que varias selecciones confirmen su presencia en el certamen mundialista, entre ellas la Selección Colombia; ya se confirmó cuándo y dónde será el sorteo.

Imagen de referencia del trofeo de la Copa del Mundo
Imagen de referencia del trofeo de la Copa del Mundo
Foto: Getty Images.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 22, 2025 05:22 p. m.