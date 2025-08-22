Publicidad

Luis Díaz metió golazo y el Bayern Mùnich ganó, pero la hinchada no aguantó y protestó duro

Luis Díaz metió golazo y el Bayern Mùnich ganó, pero la hinchada no aguantó y protestó duro

Los aficionados de conjunto bávaro mostraron su descontento con su propio equipo en el partido que abrió la primera fecha de la Bundesliga de Alemania.

Hinchas protestaron en 6-0 del Bayern sobre Leipzig.
Foto: FC Bayern.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 22, 2025 05:26 p. m.