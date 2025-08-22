Luis Díaz metió golazo y el Bayern Mùnich ganó, pero la hinchada no aguantó y protestó duro

El Bayern Múnich se estrenó en la liga alemana imponiéndose 6-0 en condición de local sobre el Leipzig, contienda disputada con tribunas llenas en el estadio del nuevo equipo del delantero colombiano Luis Díaz.

Y aunque fue un baile a favor del elenco muniqués, hubo clima tenso entre los aficionados, que se manifestaron con pancartas preparadas para la ocasión y una fuerte protesta.

Al parecer, público no le bastó el golazo del popular ‘Lucho’, la tripleta del artillero inglés Harry Keane ni el doblete del también británico Michael Olise.

De hecho, las manifestaciones empezaron desde antes del pitazo inicial y se mantuvieron a lo largo de los 90 minutos, pese a la lluvia de goles que hicieron vibrar a la fanaticada con la muestra futbolística de su plantel.



¿Por qué hubo protesta en partido en que Luis Díaz hizo gol?

La hinchada del Bayern Múnich se pronunció en contra del uniforme que está utilizando el equipo profesional en la presente temporada, específicamente de la camiseta, que es de color rojo con 3 grandes manchones blancos: uno en el pecho y 2 en la parte inferior de la prenda.

22.08.25. Debut de Luis Díaz en la Bundesliga 🇩🇪🤝🇨🇴 pic.twitter.com/ry6JscMvXi — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 22, 2025

“Las fuertes protestas fueron porque la afición del Bayern quiere camisetas rojiblancas, los colores del club. Por ello, se oyeron cánticos de: ‘Queremos camisetas rojiblancas’", describió el diario germano TZ al respecto.

De hecho, la publicación manifestó que la inconformidad viene de tiempo atrás: “Lo que empezó como un descontento silencioso se ha convertido en un movimiento organizado que exige volver a sus raíces y fortalecer su identidad a través del diseño de su camiseta”.

Por otra parte, la publicación añadió que el malestar también tiene que ver con los constantes cambios de diseño, los cuales han tenido colores como el negro, verde neón y morada.

Frente a las críticas, los directivos estarían estudiando la posibilidad de pedirle a la firma que confecciona las prendas en la temporada 2026-2027 se regrese a una apariencia sencilla y tradicional, “sin patrones gráficos ni experimentos de color”, cerró TZ.

En consecuencia, los hinchas deberán aceptar el actual modelo de uniforme, con el que la escuadra muniquesa volverá tener acción el miércoles 27 de agosto por Copa de Alemania contra el Wiesbaden, elenco de tercera división.