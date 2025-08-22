Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Levante vs. Barcelona, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga de España

Levante vs. Barcelona, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga de España

Este sábado 23 de agosto, Levante recibirá al Barcelona por la segunda jornada del balompié ibérico, en el estadio Ciutat de València. ¡No se lo pierda!

Lamine Yamal (10) celebrando gol con Barcelona.
Lamine Yamal (10) celebrando gol con Barcelona.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 22, 2025 05:13 p. m.