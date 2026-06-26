Resultados Caribeña Día, último sorteo del viernes 26 de junio de 2026: números ganadores

El último viernes del mes de junio llega con una atmósfera cargada de grandes expectativas y esperanzas para los miles de apostadores en todo el territorio nacional. Este viernes 26 de junio de 2026, los puntos de atención y terminales autorizadas registran un notable dinamismo de ciudadanos que buscan cerrar la semana con broche de oro de la mano de La Caribeña Día, uno de los sorteos diurnos de mayor tradición, solidez y confiabilidad dentro del sistema de apuestas permanentes en Colombia.

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Cada tiquete contribuye mediante transferencias directas de ley a la financiación del sistema de salud pública en los departamentos del país, garantizando de esta manera que el entretenimiento diario de miles de colombianos se traduzca en recursos vitales para hospitales y centros asistenciales.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, viernes 26 de junio, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta Balota:

(Nota: Este espacio se actualizará en tiempo real con las cifras oficiales una vez concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y sea emitido el boletín por parte del operador autorizado).

Historia y funcionamiento del sorteo

La Caribeña nació originalmente arraigada a la costa norte colombiana, diseñada específicamente para sintonizar con la idiosincrasia, el entusiasmo y las cábalas de la población de la región de origen. No obstante, la rigurosidad técnica de sus sorteos y la velocidad en la entrega de sus premios le permitieron ganar una sólida reputación en todo el territorio nacional. En la actualidad, su distribución comercial cuenta con el respaldo de consolidadas redes multiservicios líderes como SuperGiros y Sured, lo que permite jugar este chance desde casi cualquier rincón de Colombia.

El funcionamiento del juego destaca por su total transparencia. Durante el sorteo, y bajo la supervisión de delegados de las autoridades de control, se activan cuatro urnas electrónicas con balotas numeradas del 0 al 9. La extracción aleatoria de una balota de cada urna conforma el número ganador de cuatro cifras. Asimismo, se incluye la dinámica de la "quinta balota", un número adicional que las redes operadoras emplean para habilitar dinámicas especiales de doble chance, incentivos acumulados o promociones complementarias de la temporada.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

A diferencia de las loterías convencionales que exigen la compra de una fracción o billete completo preimpreso con un costo obligatorio, el chance ofrece una versatilidad absoluta que se adapta al bolsillo del consumidor:



Mecánica: El apostador selecciona una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999).

El apostador selecciona una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999). Bajo costo: Es posible sellar jugadas desde un valor mínimo de $500 pesos colombianos (más el respectivo valor del IVA legal).

Es posible sellar jugadas desde un valor mínimo de colombianos (más el respectivo valor del IVA legal). Modalidades: El jugador puede optar por el "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto) o el "combinado" (las mismas cifras en cualquier orden). También es válido apostar a las tres primeras cifras, las tres últimas o las dos últimas cifras del premio principal ("pata").

Plan de premios y retenciones por ley

El esquema de ganancias para el chance en el país está unificado bajo los lineamientos de la Ley 643 de 2001:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía legal para reclamar el premio

Si su combinación resulta favorecida en el sorteo de este viernes 26 de junio, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos legales para efectuar el cobro de manera segura:



Estado del tiquete: El formulario de apuestas es el único soporte válido ante la ley para el cobro. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni daños por humedad.

El formulario de apuestas es el único soporte válido ante la ley para el cobro. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni daños por humedad. Premios menores: Si la cuantía del premio es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal física de la red autorizada con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero de inmediato.

Si la cuantía del premio es inferior a (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal física de la red autorizada con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero de inmediato. Premios mayores: Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se exigirá el diligenciamiento del formulario SIPLAFT (para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del 20% sobre el valor del premio por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales .

Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se exigirá el diligenciamiento del formulario (para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del . Caducidad: Tenga en cuenta que el derecho a cobrar cualquier premio del chance vence exactamente a un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Pasado este tiempo, los recursos se transfieren de forma definitiva al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.