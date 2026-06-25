Extranjero sospechoso del asesinato de Natalia Villalba en Bogotá estuvo en la cárcel en su país

Uno de los principales sospechosos del crimen de la modelo Natalia Villalba Angarita, una cucuteña que fue encontrada sin vida en un apartamento de Bogotá, fue identificado y ahora es buscado por las autoridades. Al parecer, este hombre ya se encontraría en Ecuador, pero en Colombia ya suena su nombre y en el extranjero ya se expone el prontuario criminal de este sujeto.



Se trataría de Matthew Foster-Smith, un hombre de 46 años oriundo de Poole (una región de Reino Unido). El nombre de este ciudadano británico figuró en artículos de prensa de medios internacionales como la BBC por un crimen que cometió en el pasado y lo envió a la cárcel. Foster es una de las personas de interés en el caso de Natalia Villalba, quien fue encontrada dentro de una maleta que estaba en un apartamento de la localidad de Chapinero. Y es que no solo fue el último que estuvo en la vivienda el pasado 17 de junio; en las cámaras de seguridad del edificio Morph, donde se estaba hospedando la colombiana, se puede observar al ciudadano británico caminando por los pasillos con bolsas en la mano.

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El abogado de la familia de Villalba Angarita solicitó formalmente a la Interpol Colombia que se emita una circular roja contra este extranjero. Al parecer, Foster ya no estaría en el territorio nacional, sino que habría salido por la frontera con Ecuador. Las autoridades ahora avanzan en su búsqueda. De acuerdo con la prensa inglesa, este hombre antes era un médico que terminó pagando cárcel, de la que hace poco salió libre.

Matthew Ashley Foster‑Smith, sospechoso del crimen de Natalia Villalba Policía de Dorset

El prontuario criminal del ciudadano británico Matthew Foster-Smith

El diario británico The Sun identificó a Matthew Foster como un médico que fue inhabilitado por acoso en su país de origen, donde registra graves antecedentes penales. Entre el archivo de noticias de la BBC se puede encontrar un artículo en el que se constata que Foster estuvo en prisión y que, una vez estuviera fuera, se enfrentaría a “estrictas restricciones”.



Según señala el medio británico en su artículo, publicado a inicios de enero de 2026, Foster cumplió una condena de dos años y dos meses por un delito que cometió en 2023. Al ciudadano incluso se le impuso una orden de alejamiento por acoso de duración indefinida para proteger a la víctima. Dicha medida exigía que el británico mantuviera contacto regular con la policía, que les notificara su domicilio y los datos de su vehículo, además de restringirle el uso de dispositivos de comunicación electrónica.



The Sun, por otro lado, señala que este hombre ocupó los titulares de las noticias cuando fue encarcelado durante 18 meses en 2020 por acosar a una expareja y presuntamente publicar pornografía en internet como venganza. “Tras su liberación, comenzó a acosar a otra mujer de unos 40 años, merodeando cerca de su lugar de trabajo y propiciando encuentros casuales con ella en público”, señala el artículo.

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Tras ser acusado de acoso nuevamente en 2024, este hombre pagó una fianza y se fugó, pero fue capturado un mes después en Londres. En octubre de ese año recibió una nueva condena por este delito.

María Paula Rodríguez Rozo

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