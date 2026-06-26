Terremotos en Venezuela EN VIVO hoy: sube a 920 el número de muertes; hay 3.360 personas heridas

En Venezuela continúa la atención por la tragedia tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron en menos de un minuto el centro del país vecino. La emergencia deja hasta ahora 920 muertos y 3.360 heridos, según el último balance anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Mientras tanto, países de todo el mundo llegan a territorio venezolano con medicinas, perros de rescate y recolecta de fondos, incluyendo Colombia, que envió 63 rescatistas, 4 binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados que la búsqueda de sobrevivientes.

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Según la vocera de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremoto. La cifra incluiría dos millones de personas en la capital, Caracas, agregó la fuente de la agencia de Naciones Unidas, señalando que se esperan estimaciones más precisas a medida que surja nueva información sobre la catástrofe. "Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos", destacó Brennan. Siga aquí el minuto a minuto de lo que sucede en Venezuela:

11 a. m. Hay más de 50 mil personas desaparecidas: ONU

Más de 50.000 personas se encuentran desaparecidas tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela, según declaró el viernes el jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, quien advirtió que es probable que la cifra de muertos "aumente considerablemente". "Se trata de una respuesta de emergencia muy, muy compleja", declaró a la AFP Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del socorro de emergencia.



#Mundo | En Caracas, Venezuela, muchos ciudadanos buscan información de sus seres queridos que están desaparecidos. Esto se sabe.



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9 a. m. Delcy Rodríguez agradece a Elon Musk

Rodríguez agradeció este viernes al multimillonario Elon Musk y a la empresa SpaceX por brindar acceso gratuito a internet a los venezolanos a través de su servicio de satélite Starlink, después de los dos terremotos que sacudieron este miércoles al país petrolero. "Gracias, @elonmusk y al equipo de @Starlink, por ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela con conexión gratuita. Cada conexión cuenta en momentos como estos", publicó la mandataria en su cuenta de X.



8 a. m. Delcy Rodríguez anuncia militarización de La Guaira

Rodríguez anunció la militarización de La Guaira (centro), contiguo a Caracas y donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, para atender esta coyuntura. "Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo", añadió.



7 a. m. Se elevan a 589 las personas fallecidas

presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

6:15 a. m. Equipos de Colombia se dirigen a Venezuela

La UNGRD informó que Colombia ya está en camino hacia Venezuela con el USARCOL-1: la máxima capacidad de búsqueda y rescate del país. Hacia las 7 de la mañana arribarán al país vecino. Según la ONU, alrededor de 16 países han enviado equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar víctimas de entre los escombros, con 25 equipos que suman más de un millar de rescatistas.



5 a. m. Colombiano murió en terremotos

Se conoció que hay un colombiano que murió en los terremotos. Se trata de Argemiro Antolínez Ángel, un santandereano que perdió la vida junto a su pareja sentimental en Tucacas, estado Falcón. Fue hallado abrazado junto con su pareja, y su familia pide ayuda para repatriarlo.

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*Con información de EFE y AFP

