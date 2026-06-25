Primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente electo tras recibir credencial del CNE

Este jueves se realizó la ceremonia de entrega de credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) al presidente y vicepresidente electos, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Los dos tomarán posesión de sus cargos en la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. De la Espriella será el sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia tras ganar la segunda vuelta y superar por cerca de 250.000 votos al senador Iván Cepeda.



El magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, le otorgó las credenciales a los futuros altos funcionarios, asegurando que “son la expresión viva de un pueblo” y resaltando que fue la votación más alta en la historia de Colombia. Asimismo, el funcionario hizo un llamado a la “reconciliación”, recordando que “somos una sola nación; el país que se divide en la campaña es llamado a reencontrarse en el respeto en el diálogo”.



El discurso de Abelardo de la Espriella tras recibir credencial del CNE

"Se trata de un triunfo épico porque fue del Pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento (...) Los colombianos han votado por un nuevo modelo", dijo el presidente electo tras recibir su certificado del CNE para iniciar su mandato próximamente. El futuro mandatario del país comenzó agradeciendo a los funcionares y entidades que participaron en el proceso electoral, pero su discurso tuvo un enfoque en Dios.



"En primer lugar, mi gratitud a Dios todopoderoso, fuente de toda sabiduría y guía permanente de las naciones y de los hombres. A él encomiendo mi vida, a mi familia y el destino de esta patria que tanto amamos. Expreso igualmente mi más sincero agradecimiento a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, hermanos, a mis amigos cuyo amor, sacrificio y fortaleza hicieron posible este camino. A mi vicepresidente y su familia, total gratitud. Hago también un reconocimiento sincero a todos y cada uno de los integrantes del extraordinario equipo de campaña que me acompañó en esta gesta electoral con convicción, disciplina y patriotismo", dijo De la Espriella.

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El presidente electo agradeció a sus 12 millones 900 mil electores que lo eligieron como mandatario. "Asumo su voto no como una simple decisión electoral, sino como un mandato de esperanza y un llamado inequívoco para liderar la reconstrucción de un país ignominiosamente saqueado, vilipendiado y con su dignidad republicana pisoteada. Se trata de un triunfo épico porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento, su dinero y sus medios de comunicación. Los colombianos han votado por un nuevo por un nuevo modelo, por un nuevo orden y por una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno. No los defraudaré", indicó.

Disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

De la Espriella contó que con su vicepresidente José Manuel Restrepo están seleccionando las personas que harán parte de su eventual Gobierno. "No improvisaremos porque en este momento de gran dificultad. Nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de gobierno avalado por los colombianos", expresó. El presidente electo también le mandó un mensaje a los grupos armados ilegales: “A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: a todos los ilegales disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, advirtió De la Espriella, advirtiendo que “quienes persistan en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia, enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana”.



El presidente electo también insistió en que " en estas elecciones no hubo vencedores ni vencidos. Seré el presidente de todos los colombianos ". De la Espriella aseguró que todos los colombiano gozarán de plenas garantías para expresar su respaldo y también para discrepar de las políticas de su gobierno. "Mi compromiso es de respeto absoluto por la crítica y el disenso de todos los colombianos. Habrá garantías plenas y absolutas para quienes dentro de la Constitución y la ley ejerzan legítimamente la oposición y habrá absoluta severidad contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia".

