Millonarios, sin Falcao García para enfrentar a Cúcuta Deportivo en El Campín

Este domingo 8 de marzo, Millonarios aprovechó el parón futbolístico y, con miras en lo que será el duelo frente a Cúcuta Deportivo, anunció el listado de futbolistas convocados que estarán disponibles para afrontar este importante encuentro.

Sin embargo, algo llamó la atención y fue la ausencia de Radamel Falcao García, quien solo hace un par de días sí había conformado el grupo de viajeros para enfrentar a Atlético Nacional por Copa Sudamericana, en el estadio Atanasio Girardot.

Incluso, el delantero estuvo en el banquillo de suplentes en territorio antioqueño, siendo una opción futbolística para el entrenador Fabián Bustos, que para aquel juego sorprendió con su convocatoria.

Sin embargo, a menos de una semana desde aquel triunfo en Sudamericana, Falcao nuevamente vuelve a quedar fuera del grupo disponible para afrontar un partido de Liga. Ahora, frente al Cúcuta Deportivo, en el compromiso correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026.



¿Por qué Falcao García no fue convocado para el partido con Cúcuta?

Según las informaciones que se han filtrado en las últimas horas, todo estaría relacionado al tema físico del ‘Tigre’, quien ha venido acarreando un problema en este inicio de año; mismo, que lo ha alejado de los terrenos de juego.

Y sí, aunque estuvo convocado para el duelo con Nacional, Falcao no jugó en aquel partido. Se dice que el atacante samario se está recuperando al cien por ciento, sin comprometerse, para llegar en óptimas condiciones de cara a todos los retos que tiene Millonarios para ester año.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación”, decía el comunicado del cuadro ‘embajador’, el 17 de febrero de 2026, referente a las molestias físicas que había presentado el ‘Tigre’.

Ahora, aunque no hay un nuevo parte oficial del club, explicando las razones del porqué el samario quedó fuera para el encuentro con Cúcuta, todo apuntaría a que se termine de recuperar de dicha lesión, que sufrió en el duelo contra Llaneros.



¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay?

El cuadro ‘embajador’ actualmente ocupa la undécima casilla en la tabla de posiciones, con un total de once unidades, a tres de ingresar al grupo de los ocho, por lo que un triunfo contra Cúcuta nuevamente los meterá en la pelea real hacia el título de mitad de año.

El encuentro contra Cúcuta Deportivo se jugará este lunes 9 de marzo, a las 6:20 p.m. (hora colombiana), por la décima jornada de la Liga BetPlay.