Millonarios, sin Falcao García para enfrentar a Cúcuta Deportivo en El Campín

Millonarios, sin Falcao García para enfrentar a Cúcuta Deportivo en El Campín

Novedades en la lista de convocados de Millonarios, que jugará este lunes en medio de la confianza que ganó tras sacar a Nacional de la Sudamericana.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 8 de mar, 2026
Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento de Millonarios, en 2026
Twitter de Millonarios

