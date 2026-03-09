Síguenos en:
Xavi revoluciona al Barcelona, con historia de Lionel Messi y Joan Laporta; “no dice la verdad”

El ex técnico y jugador del Barcelona, Xavi, apuntó contra Laporta, por la manera en la que manejó el posible regreso de Lionel Messi, en el año 2023, luego de que fuera campeón del mundo.

Por: EFE
Actualizado: 9 de mar, 2026
Xavi Lionel Messi Barcelona
Xavi y Lionel Messi en el Barcelona - Foto:
AFP

