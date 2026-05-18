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A compañero de Luis Díaz le bajan la caña en Alemania; "Jugar el Mundial sería un desafío violento"

Se trata de Oliver Kahn, quien decidió opinar sobre el posible regreso de Manuel Neuer a la selección de Alemania para el Mundial 2026, a pesar de que ya se había retirado del combinado nacional.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
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Luis Díaz Harry Kane Manuel Neuer Bayern Múnich

El exportero del Bayern Múnich y de la selección de Alemania, Oliver Kahn, se pronunció en contra de que Manuel Neuer regrese al combinado germano, una posibilidad que el seleccionador Julian Nagelsmann no ha querido descartar con claridad.

"Si Julian Nagelsmann tiene la idea de hacer ahora un cambio en la portería sería algo aventurero", dijo Kahn al programa Doppelass del canal Sport1.

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Kahn señaló que un retorno de Neuer para desplazar a Oliver Baumann, que ha sido el titular, afectaría a todo el equipo y pondría en duda la credibilidad de Nagelsmann, que anunciará la lista de convocados para el Mundial el próximo jueves.

En la última jornada de la Bundesliga, Neuer sufrió molestias en el gemelo izquierdo y fue sustituido, y hay dudas de que pueda estar el sábado en la final de la Copa de Alemania que el Bayern disputará contra el Stuttgart.

Kahn dijo que al final de su carrera él mismo se había dado cuenta de que su cuerpo necesitaba más tiempo para regenerarse.

Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich

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"Puntualmente es posible, pero es difícil dar pleno rendimiento día tras día. El cuerpo es más frágil, necesita más tiempo para recuperarse. Jugar un Mundial a alto nivel sería un desafío violento para Manuel", dijo Kahn.

Neuer, de 40 años, renunció en su momento a la selección para concentrarse plenamente en el Bayern.

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Kahn considera que Nagelsmann debe darle plena confianza a Baumann y advirtió del peligro de que, si es convocado, Neuer no pueda ir al Mundial por sus problemas en el gemelo.

"Si Nagelmann planea llevar a Neuer y luego no puede porque se ha lesionado, ¿qué le va a decir a Baumann para que esté con plena confianza en la portería?", sostuvo Kahn.

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