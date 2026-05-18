José Mourinho, listo para el Real Madrid; fecha de llegada a España y duración de contrato

El nombre de José Mourinho viene sonando fuerte desde hace varios días en el Real Madrid, en especial para darle orden a un camerino que viene teniendo conflictos con sus estrellas, como con Kylian Mbappé, Vinícius, y recientemente con el problema entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Por eso, y luego de terminada la temporada con el Benfica, el experimentado técnico confirmó que sí hay charlas entre el club español y su representante, pero no dio más detalles.

Sin embargo, este lunes el periodista Fabrizio Romano decidió soltar la "última hora" en cuanto al futuro de José Mourinho, asegurando que "regresa al Real Madrid", e informó que "todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos".

En cuanto a la duración del contrato, el experto en fichajes de fútbol aseguró que sería un "plan para un contrato inicial de dos años" y hasta dio la fecha en la que estará en España, puntualizando en que "viajará a Madrid después del partido Real-Bilbao", programado para el sábado 23 de mayo.



Así llegaría José Mourinho al Real Madrid

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José Mourinho cerró el sábado una temporada con el Benfica con la que ha logrado pasar página tras sus recientes experiencias como técnico, que fueron poco positivas, y ha vuelto a encontrarse a sí mismo como entrenador y situarse en la senda de un posible regreso al Santiago Bernabéu.

El pasado septiembre, Mourinho tomó las riendas de las 'águilas' en sustitución del destituido Bruno Lage y admitió estar en busca de algo que no logró en sus anteriores etapas en el Roma y en el Fenerbahçe turco: la lucha por los títulos.

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"Esta es una oportunidad estupenda para mí como entrenador y como persona. Estar en casa no es para mí", afirmó en una rueda de prensa a su regreso a Portugal.

Y añadió: "Me equivoqué al ir al Fenerbahçe, no era mi nivel cultural, no era mi nivel futbolístico, no lo era (...) Entrenar al Benfica es volver a mi nivel, y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo".

Nueve meses después, las 'águilas' terminan la Liga Portugal invictas, pero en tercer lugar y sin haber ganado ningún trofeo.

Durante este período, se vio a un Mourinho más relajado y menos polémico, aunque con la misma irreverencia de siempre.

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En el campo, volvió a demostrar sus cualidades de liderazgo y su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores, como fue el caso del centrocampista colombiano Richard Ríos o del delantero noruego Andreas Schjelderup, quienes florecieron bajo su mando.

Se mantuvo fiel a su 4-2-3-1 la mayor parte del tiempo, junto al pragmatismo del que el técnico ha hecho su bandera a lo largo de su trayectoria.

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Pero hubo excepciones, como la heroica victoria sobre el Real Madrid en la primera fase de la Liga de Campeones en Da Luz, donde se impuso por 4-2 con un gol en el último suspiro del portero Trubin.

Sin embargo, la falta de contundencia en ataque y cierta inestabilidad en defensa propiciaron once empates en el campeonato, lo que impidió que el Benfica fuera un protagonista más destacado en la lucha por el título.

Aunque no haya conseguido ninguno, el balance de este regreso al Benfica -al que entrenó brevemente en el año 2000- fue, según él mismo, positivo: "Fui feliz todos los días, sin excepción".

"Fui feliz todos los días y se lo dije a los jugadores de manera muy enfática. En mi carrera, aunque en algunos clubes gané más de lo que no gané en el Benfica, no fui feliz todos los días", afirmó en una rueda de prensa el sábado pasado.