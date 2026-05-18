¿Quiénes son las figuras de RD Congo, rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Luego de confirmarse los 26 convocados de República Democrática del Congo para el Mundial 2026, en nuestro país hay expectativa ya que será rival de la Selección Colombia en la fase de grupos, por lo que hay nombres para tener en cuenta en la lista dada a conocer por el técnico francés Sébastien Desabre.

Hay cuatro jugadores especialmente que resaltan en los citados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en este combinado africano, que son: Wan Bissaka, Chancel Mbemba, Cédric Bakambu y Yoane Wissa.

¿Quiénes son las figuras de RD Congo, rival de Selección Colombia?

En la defensa hay dos pilares y experimentados, como Wan Bissaka y Chancel Mbemba, quienes serán importantes para la seguridad en los encuentros del Mundial 2026 frente a Portugal, Colombia y Uzbekistán.



Wan Bissaka

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El más reconocido es el lateral derecho (28 años), quien actualmente juega para el West Ham, de Inglaterra, país donde tiene una amplia experiencia y de paso se formó. Desde los 11 años estuvo en las divisiones inferiores del Crystal Palace, donde luego debutaría como profesional.

Tras grandes actuaciones con el equipo en la Premier League, fue comprado por el poderoso Manchester United, en el 2019, estando con los 'diablos rojos' durante cinco temporadas, para en 2024 ir a los 'hammers', donde es figura actualmente.

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A pesar de que jugó para categorías menores de la selección de Inglaterra, en 2025 recibió el llamado de la absoluta de RD Congo, en septiembre, para luchar por un cupo al Mundial 2026, algo que consiguió el combinado nacional, y de paso él.

Chancel Mbemba

El defensor central tiene 31 años y es una de las voces de experiencia de RD Congo en el Mundial 2026, teniendo también una amplia carrera en Europa, aunque actualmente juega para el Lille, de Francia.

Comenzó en el Anderlecht (Bélgica), en 2013, estando dos temporadas hasta que fue comprado por el Newcastle (Inglaterra), elenco con el que disputó la Premier League dos años, y en una campaña tuvo que estar en Segunda División.

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Donde se convirtió en figura fue en el Porto (Portugal), entre 2018 y 2022, disputando 138 partidos, antes de ir a Francia para militar en el Olympique de Marsella y actualmente en el Lille. Es un jugador espigado, con gran juego aéreo y que será complicado para los delanteros que lo enfrenten.

Cédric Bakambu

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El delantero, de 35 años, estuvo en las categorías menores de la selección de Francia, pero en la absoluta se decidió por la República Democrática del Congo, donde es una de las figuras, con su amplia trayectoria en diferentes clubes de Europa.

En el Viejo Continente ha vestido las camisetas del Sochaux y Olimpique de Marsella (Francia), Bursaspor y Galatasaray (Turquía), Olympiakos (Grecia), y en el Villarreal y Real Betis (España), ese último club es en el que está actualmente y tiene de compañeros a dos colombianos: Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa. Tuvo un paso por China, con el Beijing Guoan.

Como curiosidad, estuvo en el recordado Mundial Sub-20 en Colombia, en el año 2011, en el que quedó en el cuarto lugar con Francia, disputando siete partidos y marcando un gol.

Yoane Wissa

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El delantero congoleño nació en Francia, por lo que tiene las dos nacionalidades, y de hecho ha formado la mayoría de su carrera en territorio galo. Vistió las camisetas del Chateauroux, Angers, Stade Laval, Ajaccio y el Lorient, antes de dar el salto a Inglaterra.

Ya en la Premier League destacó primero con el Brentford, y con 29 años pasó al Newcastle para la temporada actual, donde es una pieza importante de las 'urracas'. Desde el 2020 hace parte de la selección del Congo, donde es una de las figuras en la zona ofensiva.