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Gol Caracol  / Acá los convocados de RD Congo para el Mundial 2026; atentos en la Selección Colombia a su rival

Acá los convocados de RD Congo para el Mundial 2026; atentos en la Selección Colombia a su rival

Este lunes el técnico francés Sébastien Desabre dio a conocer los 26 futbolistas que fueron elegidos para jugar por RD Congo en el Mundial 2026, donde se medirán a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de may, 2026
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República Democrática del Congo

Este lunes la República Democrática del Congo dio a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde se medirán en el grupo K a nuestra Selección Colombia, a Portugal y Uzbekistán.

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El técnico francés, Sébastien Desabre, fue el encargado, mediante un video, de confirmar los 26 futbolistas que representarán al combinado africano en el certamen orbital de la FIFA.

Acá los 26 convocados de RD Congo para el Mundial 2026:

Arqueros: Timothy Fayulu, Lionel Mpasi y Matthieu Epolo

Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kalulu, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Steve Kapuadi, Rocky Bushiri, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Dylan Batubinsika

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Mediocampistas: Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Nathanael Mbuku, Brian Cipenga, Theo Bongonda y Gael Kakuta

Delanteros: Meschack Elia, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza y Yoane Wissa.

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Entre los jugadores que más destacan en la convocatoria están el lateral Aaron Wan Bissaka, quien ha jugado en el Manchester United, Crystal Palace y actualmente en el West Ham, en la Premier League de Inglaterra. Pero también está el delantero, compañero del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa en el Betis de España, Cédric Bakambu.

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