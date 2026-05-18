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Gol Caracol  / Ousmane Dembélé, novedades de lesión a días de la final de Champions, y a semanas del Mundial 2026

Ousmane Dembélé, novedades de lesión a días de la final de Champions, y a semanas del Mundial 2026

El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, tiene algunas molestias y desde el PSG informaron sobre su proceso de recuperación, por lo que hay expectativa por su condición actual.

Por: AFP
Actualizado: 18 de may, 2026
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Ousmane Dembélé, delantero francés del PSG, que no jugará el partido frente a Marsella

Doce días antes de la final de la Champions League contra el Arsenal, el Balón de Oro Ousmane Dembélé sufre una "molestia muscular en la pantorrilla derecha" y permanecerá "en tratamiento" esta semana, anunció este lunes el Paris Saint-Germain.

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"Sustituido por precaución durante el partido del domingo contra el Paris FC (derrota 2-1 del PSG), el delantero queda en tratamiento durante los próximos días", indicó este lunes el club en un parte médico.

El Balón de Oro fue sustituido por Gonçalo Ramos (27') y se dirigió directamente al vestuario del estadio Jean-Bouin. Pidió el cambio durante una pausa en el juego aunque hasta entonces no se había apreciado ningún signo de lesión.

Ousmane Dembélé en duelo contra el Bayern Múnich, por Champions League.

"Nada que decir sobre Ousmane, tendremos que esperar a mañana (lunes) para saber exactamente, pero creo que es solo cansancio", había relativizado el domingo el propio Luis Enrique en rueda de prensa.

El Paris Saint-Germain buscará su segunda Liga de Campeones consecutiva el 30 de mayo frente al Arsenal en Budapest.

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