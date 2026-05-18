América vs Tigre EN VIVO; hora y dónde ver por TV en Colombia el partido de Copa Sudamericana

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se reanuda entre martes y jueves con una quinta fecha que podría empezar a definir a los primeros clasificados a los octavos de final y a nuevos eliminados prematuros, mientras varios grandes del continente caminan al borde de la cornisa. América de Cali tendrá que enfocarse en el torneo internacional, tras la eliminación de la Liga BetPlay del fútbol colombiano.

Con la clasificación directa reservada solo para el ganador de cada grupo, el segundo lugar que ofrece un repechaje para avanzar podría ser poco consuelo para grandes como Atlético Mineiro, Racing de Avellaneda o Santos, pero también su único salvavidas en medio de sus irregulares campañas coperas.

América vs Tigre EN VIVO, hora y TV del partido de Copa Sudamericana

Fecha: martes 19 de mayo de 2026

Hora: 9:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Transmisión: DirecTV Sports (televisión) y DirecTV GO (aplicación).



El sorprendente Macará ecuatoriano lidera el Grupo A con 8 puntos y el jueves en Ambato recibirá al colista Alianza Atlético de Perú, un partido que podría sepultar al América de Cali y el argentino Tigre, que con 7 y 5 puntos, respectivamente, están obligados a ganar en su duelo directo del martes en Cali.

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Cabe recordar los resultados del América de Cali en la presente edición de la Copa Sudamericana 2026, comenzando con un empate 1-1 frente a Macará, en Ecuador. Luego fue triunfo 2-1 contra Alianza Atlético, de Perú, en el Pascual Guerrero. Para la tercera jornada visitaron Argentina y allí cayeron 2-0 con Tigre, precisamente su próximo rival este martes, pero ahora en territorio vallecaucano.

En el pasado encuentro, los dirigidos por David González consiguieron un valioso triunfo 0-2 en suelo peruano, contra Alianza Atlético.

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Al América de Cali le restan los partidos contra Tigre y Macará, ambos de local, por lo que buscará con el apoyo de sus hinchas la clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana, o al menos quedar en el segundo lugar para un playoffs contra un tercero que venga de la Libertadores.