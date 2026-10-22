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Gol Caracol  / A Florentino Pérez lo apuntan por no ir a Barcelona vs Real Madrid, en medio de mala relación

A Florentino Pérez lo apuntan por no ir a Barcelona vs Real Madrid, en medio de mala relación

A pocos días del clásico español entre el Barcelona y Real Madrid, en el Camp Nou, se confirmó que el presidente del equipo 'merengue' no estará en el estadio.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Florentino Pérez
Florentino Pérez; presidente del Real Madrid
AFP

El expresidente del Real Madrid Ramón Calderón ha afirmado este jueves que la ausencia del actual dirigente del club blanco, Florentino Pérez, en el clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou contra el Barcelona será "una mala noticia para el deporte y para el prestigio" de la entidad del Santiago Bernabéu.

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"La ausencia del presidente de mi equipo es una mala noticia para el deporte y para el prestigio del Real Madrid. No damos un buen ejemplo a los aficionados si los dirigentes no demostramos una relación amistosa. No tiene nada que ver con el deporte. Da la sensación de que es una rabieta personal, después de que el Barcelona decidiera no seguir con el proyecto de la Superliga", ha opinado.

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Calderón ha atendido a los medios de comunicación presentes en el club de Golf Barcelona, en Sant Esteve de Sesrovires, en el marco del desafío Nacex, el tradicional torneo benéfico de pádel y golf que enfrenta a leyendas del Barcelona y del Real Madrid previo al clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en medio de una rueda de prensa
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en medio de una rueda de prensa
AFP

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El expresidente del club blanco ha ahondado en esta idea: "No hay otra razón. Ese asunto famoso del árbitro apareció un año y nueve meses antes de que el presidente dijera que el Barcelona y el Real Madrid deben estar siempre unidos y apoyándose mutuamente".

"Este Florentino Pérez no es el que yo recuerdo años atrás", ha añadido Calderón, que pese a reiterar que el caso Negreira "es un asunto que no suena bien", ha abogado por "ser prudente y cauto" y no opinar hasta que exista un resolución.

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Además, el expresidente del Real Madrid ha opinado que "harían muy bien los dirigentes en no hablar de los árbitros", puesto que éstos "se equivocaban, se equivocan y se equivocarán".

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"Recuerdo a Di Stéfano, que decía que un club grande no se puede quejar ni de las lesiones, ni de la mala suerte y ni de los árbitros. Quejarse de los árbitros es de equipo pequeño. El Real Madrid es un club admirado en el mundo entero y tiene un prestigio bien ganado, yo lo he vivido. Hablar de los árbitros nos convierte en un equipo no tan grande", ha lamentado.

Asimismo, Calderón se ha mostrado optimista con el futuro del club blanco en la parcela deportiva: "El Real Madrid tiene muy buenos jugadores y luchará por ganar todos los títulos. Está en el camino para hacerlo. Lo que ocurra el domingo no sé si tiene mucha importancia. Dará moral al que gane, pero quedarán 28 partidos y muchos puntos. La temporada es muy larga. El Real Madrid tiene un equipo muy competitivo y estará en condiciones de disputar todos los títulos".

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